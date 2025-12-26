Cajetilla de cigarros costará hasta 106 pesos en 2026
Ante el ajuste del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026 sobre los cigarros, las tiendas ya han empezado a recibir las listas de precios que deberán pagar los fumadores el año próximo.
De acuerdo con tenderos, en algunos casos, la cajetilla de cigarros se disparará de los 87 pesos que se pagan actualmente, hasta los 106 pesos a partir del 5 de enero, aunque en algunas tiendas ya han empezado a hacer el ajuste.
Así, en términos generales, el precio de las cajetillas de cigarros registrará aumentos de 20% y 22% a partir de enero del siguiente año.
A inicios de esta semana, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recordó que para el ejercicio fiscal de 2026, se pondrá en marcha un esquema de actualización gradual en el impuesto a los tabacos que culminará en 2030.
Este plan establece que la cuota por cada cigarro enajenado o importado comenzará en 0.8516 pesos a partir de 2026, incrementándose progresivamente a 0.9197 pesos en 2027, 0.9932 pesos en 2028 y 1.0726 en 2029. Finalmente, a partir del 1 de enero de 2030, entrará en vigor la cuota definitiva fijada en 1.1584 por unidad.
A continuación, se dan a conocer algunos precios a partir de enero de 2026 de las marcas de Phillip Morris que ya han sido distribuidas entre los tenderos del país:
-Marlboro Rojo corto/Marlboro Blanco corto
Costo a tiendas: 95.47 pesos
Venta al público: 105 pesos
-Marlboro Rojo largo/Marlboro Blanco largo
Costo a tiendas: 94.24 pesos
Venta al público: 106 pesos
-Violeta
Costo a tiendas: 89.96 pesos
Venta al público: 100 pesos
-Garden/Summer/Blosson/Ice
Costo a tiendas: 84.48 pesos
Venta al público:99 pesos
-Benson mentolado
Kretek Clavo
Costo a tiendas: 99.01 pesos
Venta al público 108 pesos
-Ruby
Costo a tiendas: 94.25 pesos
Venta al público 106 pesos
-L&M
Costo a tiendas: 46.38 pesos
Venta al público: 77 pesos
-Faros 25s
Costo a tiendas: 68.35 pesos
Venta al público 82 pesos
