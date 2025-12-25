logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

PAZ, AMOR Y ARMONÍA

Fotogalería

PAZ, AMOR Y ARMONÍA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Bolsa Mexicana, en tercer máximo histórico al hilo

El IPC gana 0.03% y llega a 65,616.43 unidades

Por EFE

Diciembre 25, 2025 03:00 a.m.
A
Bolsa Mexicana, en tercer máximo histórico al hilo

Ciudad de México.- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró este miércoles un avance marginal del 0.03%, que llevó a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), hasta las 65,616.43 unidades, para ligar cinco sesiones al alza, entre ellas, su tercer máximo histórico consecutivo.

El cierre máximo anterior del mercado mexicano ocurrió apenas el martes, cuando se ubicó en 65,595.41 unidades.

Con el alza de este miércoles, el IPC acumula un rendimiento del 4,94 % en últimas cinco jornadas.

Al interior del mercado mexicano, indicó Siller, resaltaron las ganancias de las emisoras: Liverpool (+2,66 %), Alsea (+1,75 %), Grupo Carso (+1,73 %), Banorte (+0,94 %), Bimbo (+0,74 %) y La Comer (+0,59 %).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, Enrique Covarrubias, precisó que con el movimiento de este miércoles el índice mexicano registra un rendimiento acumulado en diciembre del +3,13 % y en lo que va de 2025 del +32,53 %.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,11 % frente al dólar, al cotizar en 17,94 unidades por billete verde, frente a los 17,92 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 24,6 millones de títulos por un importe de 2.183 millones de pesos (unos 121,6 millones de dólares).

Por su parte, Wall Street cerró este miércoles en verde y el índice S&P 500 alcanzó un nuevo récord al finalizar una sesión más corta de lo habitual por la víspera de Navidad.

Al toque de campana, el S&P 500 subió un 0,32 %, hasta 6.932 puntos; el tecnológico Nasdaq avanzó un 0,22 %, hasta 23.613 unidades, y el Dow Jones de Industriales ganó un 0,6 %, hasta 48.731 enteros.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Mercado de capitales cierra con ganancias en México
Mercado de capitales cierra con ganancias en México

Mercado de capitales cierra con ganancias en México

SLP

AP

El IPC de la Bolsa Mexicana de Valores alcanza las 65.616,43 unidades, ligando cinco sesiones al alza.

AICM lanza licitación para Wi-Fi 7G gratis a pasajeros
AICM lanza licitación para Wi-Fi 7G gratis a pasajeros

AICM lanza licitación para Wi-Fi 7G gratis a pasajeros

SLP

El Universal

Gastos navideños aumentan estrés de al menos 52% de los mexicanos
Gastos navideños aumentan estrés de al menos 52% de los mexicanos

Gastos navideños aumentan estrés de al menos 52% de los mexicanos

SLP

El Universal

El estudio de Ipsos revela que más del 50% de mexicanos se estresan por los gastos navideños.

El mercado de smartphones destaca en las compras navideñas
El mercado de smartphones destaca en las compras navideñas

El mercado de smartphones destaca en las compras navideñas

SLP

El Universal

El mercado de smartphones experimenta un auge durante las compras navideñas, reflejando preferencia por la gama media y alta.