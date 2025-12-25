Bolsa Mexicana, en tercer máximo histórico al hilo

Ciudad de México.- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró este miércoles un avance marginal del 0.03%, que llevó a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), hasta las 65,616.43 unidades, para ligar cinco sesiones al alza, entre ellas, su tercer máximo histórico consecutivo.

El cierre máximo anterior del mercado mexicano ocurrió apenas el martes, cuando se ubicó en 65,595.41 unidades.

Con el alza de este miércoles, el IPC acumula un rendimiento del 4,94 % en últimas cinco jornadas.

Al interior del mercado mexicano, indicó Siller, resaltaron las ganancias de las emisoras: Liverpool (+2,66 %), Alsea (+1,75 %), Grupo Carso (+1,73 %), Banorte (+0,94 %), Bimbo (+0,74 %) y La Comer (+0,59 %).

El director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, Enrique Covarrubias, precisó que con el movimiento de este miércoles el índice mexicano registra un rendimiento acumulado en diciembre del +3,13 % y en lo que va de 2025 del +32,53 %.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,11 % frente al dólar, al cotizar en 17,94 unidades por billete verde, frente a los 17,92 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 24,6 millones de títulos por un importe de 2.183 millones de pesos (unos 121,6 millones de dólares).

Por su parte, Wall Street cerró este miércoles en verde y el índice S&P 500 alcanzó un nuevo récord al finalizar una sesión más corta de lo habitual por la víspera de Navidad.

Al toque de campana, el S&P 500 subió un 0,32 %, hasta 6.932 puntos; el tecnológico Nasdaq avanzó un 0,22 %, hasta 23.613 unidades, y el Dow Jones de Industriales ganó un 0,6 %, hasta 48.731 enteros.