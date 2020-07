Calcula FGR daño de más de 150 mdd contra Pemex por Agronitrogenados

La Fiscalía General de la República (FGR) calculó un daño patrimonial de 150 millones 862 mil 374.10 dólares en perjuicio de Petróleos Mexicanos (Pemex) por la compra de la planta de Agronitrogenados.

Durante la audiencia inicial contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, la FGR afirmó que la planta no ha generado ganancias, las deudas bancarias continúan aumentando y además de los más de 150 millones de dólares que Petróleos Mexicanos gastó, y perdió por la compra de la misma, también ha perdido 578 millones de pesos que destinó para capitalizar a Agroindustrias, S. A. de C. V.

"Es probable que el importe pagado hasta la fecha se incremente conforme se van materializando los vencimientos de la deuda", advirtieron los fiscales.

De acuerdo con los datos de prueba presentados por la FGR, en abril de 2019, el director de Pemex Fertilizantes informó que la planta Agronitrogenados no estaba operando y que el costo de una planta nueva era de 270 millones de dólares, mientras que la rehabilitación de la que Pemex adquirió a Altos Hornos de México ascendía al 82.21% del costo que tendría una nueva.

"La supuesta rehabilitación (de Agronitrogenados) la convirtió en una planta nueva que ha costado más del doble y no ha funcionado", enfatizaron los fiscales.

En octubre de 2019, el contador público de Pemex concluyó que el estado de obsolescencia tecnológica de Agronitrogenados, al momento de su adquisición, provocó gastos en detrimento de la petrolera por 4 mil 204 millones de pesos.