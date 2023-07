Calculan hasta 1.6 millones de vacantes no cubiertas

A-AA+

El problema de vacantes no cubiertas se profundiza en México con hasta 1.6 millones de plazas disponibles sin encontrar personal para ocuparlas, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Incluso, un estudio denominado "El panorama de las vacantes y la población disponible en México" revela que 40 de cada 100 empresas en el país no encuentran trabajadores.

El presidente de Coparmex, José Medina Mora, dijo que contabilizaron entre 1.2 y 1.6 millones de puestos vacantes, lo cual fue comprobado en una encuesta en la que 87% de las empresas participantes dijo tener problemas para conseguir trabajadores.

Añadió que empresarios afiliados a la Confederación les dijeron qué hay al menos 25 mil vacantes en Puerto Vallarta, 8 mil en el sector hotelero, 75 mil en Ciudad Juárez, y por eso en algunas plantas se ven con frecuencia mantas en las que se solicita personal.

En conferencia de prensa, la coordinadora de Mercado Laboral y Comercio Exterior del IMCO, Ana Bertha Gutiérrez, dijo qué hay al menos cinco millones de personas de la población económicamente activa que pudieran incorporarse a la fuerza laboral del país.

"Las barreras principales, son muy probablemente, el tema de las condiciones para que las mujeres participen en la economía y la necesidad de ampliar la oferta educativa", comentó.

----Principales problemas que enfrentan las empresas para contratar personal

Los organismos indicaron que luego de realizar una encuesta y el estudio sobre el panorama de las vacantes en México, concluyeron que en el primer cuatrimestre de 2023, 40 de cada 100 empresas reportaron haber tenido dificultades para encontrar personal, cifra mayor a lo visto en el tercer cuatrimestre de 2022 cuando 27% de las empresas dijo que ese era su principal problema.

En el estudio se expuso que para las empresas otros problemas que enfrentan son: escasez de trabajadores calificados y rotación de personal, que en total suman 87%, lo que tiene que ver con temas de género y nivel educativo.

El problema de falta de personal para cubrir vacantes es mayor en Baja California Sur, Quintana Roo y Jalisco "donde más de 85% de las empresas encuestadas consideran que su principal reto laboral está relacionado con la escasez de personal y la inhabilidad para cubrir las vacantes necesarias".

----Estados más afectados por falta de personal

A esos estados se les suman Nuevo León, donde el 85% de las empresas dicen que tienen dificultad para encontrar trabajadores; Colima 83%, Nayarit 83%, Chihuahua 82% y San Luis Potosí con 82%.

Por ejemplo, "en Jalisco, 88% de las empresas socias de Coparmex reporta una forma de escasez de personal como el problema principal, ya sea por falta de personal calificado, rotación alta o inhabilidad de cubrir vacantes", expone el estudio.

En contraste, los estados que registraron menos problemas por insuficiencia de personal fueron Zacatecas con 60%, Tamaulipas 55% y Morelos 40%.

El 100% de empresas de servicios de alojamiento y preparación de alimentos y bebidas, actividades de transporte y almacenamiento y servicios financieros dijeron no encontrar personal, mientras que el 93% de las plantas manufactureras enfrentaron el mismo problema.

La insuficiencia de personal varía dependiendo del tamaño de la empresa. "En general, afecta más a las empresas medianas y grandes, que tienen más de 50 personas empleadas.

Para 86% de las empresas grandes (251 personas o más) el problema principal radica en ese tema, mientras que para las medianas (51-250 personas) el porcentaje es de 87%. En contraste, en el grupo de empresas micro (con 10 o menos empleados) solo 63% consideró que su reto principal radica en la insuficiencia.

----Sectores con más vacantes no cubiertas en México

Los sectores donde más vacantes no cubiertas se registran están en la manufactura con 85%; comercio al por mayor 82%; generación y distribución de energía eléctrica, agua y gas natural 82%; actividades agropecuarias 82%; servicios de esparcimiento y culturales 71%, servicios educativos 63%; minería 54%, información en medios masivos 50%.

Sin embargo, la escasez laboral no significa que haya falta de personas en edad de trabajar, porque en realidad hay 10 millones de mexicanos que tienen la edad para laborar, pero no están ocupados, de esos 5 millones 821 mil dicen estar disponibles para trabajar.

Entre las barreras para la contratación están los niveles de escolaridad, ya que solamente el 30% de la Población No Económicamente Activa Disponible tiene como mínimo estudios de preparatoria terminada; otras causas son porque consideran las personas que no tienen posibilidades de encontrar trabajo, las personas buscan que haya más flexibilidad, mejores salarios y condiciones laborales.