"Cambios legales minan el ambiente de negocios en México"

El director general de Citi para América Latina, Ernesto Torres Cantú, dijo que los cambios legales que se han implementado en México minan el ambiente de negocios, en un entorno de caída de inversión en el país. "No ignoramos que México enfrenta múltiples desafíos. En la relación bilateral con Estados Unidos, por ejemplo, en materia de política energética y ambiental; también retos asociados a la competitividad del país por la caída en la inversión y la facilidad para hacer negocios, así como cambios en el marco institucional y legal que generan incertidumbre, minan la confianza y no abonan a un buen ambiente de negocios", dijo el directivo.

Al clausurar la 29 reunión plenaria de consejeros de Citibanamex, Torres Cantú puntualizó que es crucial el fortalecimiento del marco institucional y legal y la consolidación de un entorno de negocios que genere mayor estabilidad y confianza en México, como complemento idóneo para aprovechar las oportunidades que abre la coyuntura internacional en un escenario de recuperación después del golpe de la pandemia de Covid-19. "No debemos perder claridad y objetividad, porque esto nos puede llevar a dejar pasar las oportunidades de negocio que ofrece esta coyuntura internacional favorable; oportunidades para exportar; para que quienes ya exportan ganen participación de mercado; o para integrarse a nuevas cadenas de valor; oportunidades asociadas a la nueva normalidad, a una economía más digitalizada y un desarrollo cada vez más acorde a criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo", dijo el banquero. Por su parte el director general de Grupo Financiero Citibanamex, Manuel Romo, dijo que un factor clave para la reactivación de la economía mexicana es la inversión, la cual se ha rezagado desde hace varios años y actualmente está 13% por debajo de los rangos observados previos a la pandemia. "Contar con un marco institucional y legal sólido, que genere certidumbre y confianza, es fundamental para el adecuado funcionamiento de la economía y muy particularmente para promover la inversión. Tenemos avances importantes; también algunas preocupaciones por algunas iniciativas que pueden generar incertidumbre al poner en riesgo el andamiaje institucional y el cumplimiento del estado de derecho", dijo el directivo.

Romo añadió que actualmente hay medidas que generan inquietud y desconcierto como la reforma a la ley de la industria eléctrica, la cual preocupa por sus implicaciones económicas, comerciales, ambientales y jurídicas así como por por los efectos negativos que tiene para la inversión en este sector de la economía y en el ambiente de negocios. Romo resaltó los avances logrados en materia de pensiones con la reforma a las Afore de diciembre de 2020, en la cual, en colaboración de afores, empresas, legisladores y autoridades financieras, se consiguió ampliar las aportaciones sin costo al trabajador y aumentar significativamente la tasa de reemplazo sin mayor impacto fiscal. Desgraciadamente se impuso un mecanismo de referencia para determinar las comisiones que no corresponde a la evolución del sistema, ni a los principios de competencia y libre de mercado", añadió.