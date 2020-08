Canacintra habilita sus instalaciones para estudiantes

El presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Enoch Castellanos Férez, anunció desde Morelia, que habilitarán todas sus instalaciones del país para estudiantes de nivel básico de escasos recursos. El líder empresarial expuso que para ello adecuarán las 76 oficinas en las delegaciones de todo el país, más las cuatro en zonas conurbadas de la Ciudad de México. Ello, precisó, bajo los protocolos sanitarios, con la finalidad de que estudiantes de niveles básicos y de escasos recursos, puedan continuar sus estudios en línea.

Durante el lanzamiento del programa "Becas Canacintra", dijo que la idea es facilitarle los medios a alumnos que no cuenten con equipo de cómputo, televisiones y servicio de internet. Explicó que eso va a ser una sala dedicada en cada una de las oficinas, específicamente para estos alumnos de nivel básico. Enfatizó que aunque no podrán atender a muchos alumnos por la sana distancia y por los espacios disponibles, seguramente la Canacintra aportará su granito de arena. "Llegaremos a miles de estudiantes, para que no pierdan el ciclo escolar y esto se suma a la iniciativa de Becas Canacintra que seguro haremos de manera exitosa", expresó.

Recordó que Canacintra representa a 52 mil 300 empresarios en 76 ciudades del país, que en su mayoría son dueños de micros, pequeñas y medianas empresas. Aclaró que los miembros de Canacintra vienen de la cultura del esfuerzo y son un extracto de la sociedad. "Aunque hay discursos que nos quieren separar; que nos quieren identificar como si fuéramos personas de otro planeta, con otros objetivos e intereses; pero en realidad somos mexicanos", expresó Castellanos Férez. Y agregó: "Somos gente muy empática con lo que está sucediendo y estamos viviendo en carne propia el embate de la crisis económica derivada del Covid-19; por tanto buscamos vincular acciones como la que hoy presenta Canacintra Morelia".



Becas Canacintra

Las Becas Canacintra son una gestión de la Delegación Morelia y 12 instituciones educativas, en el ánimo de apoyar a los jóvenes de educación media superior y superior para que continúen con sus estudios, explicó Abelardo Pérez Estrada. El presidente de Canacintra Morelia, informó que los apoyos son con descuentos que van desde el 30 al 65 por ciento, que se traduce en aportación económica por el orden de los 250 millones de pesos.

Destacó que se van a generar 14 mil becas y buscarán que crezcan hasta 20 mil para favorecer a estudiantes de niveles medio superior, superior e incluso de postgrados. Al respecto, Enoch Castellanos agradeció a las 12 instituciones educativas que van a otorgar estas becas completas y medias becas. Precisó que Canacintra será solamente el mediador y hará la difusión para que los morelianos se sumen y las familias de la capital michoacana y puedan tener ese respiro de no pagar la colegiatura completa en sus diferentes modalidades.



Destacan labor

El secretario de Desarrollo Económico de Michoacán, Jesús Melgoza Velázquez, resaltó que esta entidad es diversa y, muy rica en la cadena productiva. Dijo que el sector de manufactura aporta más del 12 por ciento del valor total del Producto Interno Bruto, con miles de empleos que han permitido un desarrollo permanente de la entidad en los últimos años Melgoza Velázquez, señaló que con la pandemia económica, los empresarios, a diario asumen una responsabilidad de mantener los negocios abiertos y a sus trabajadores que dependen de ellos para su ingreso y mantienen a Michoacán de pie. Reconoció a las instituciones que participan y se suman en este momento tan complicado.

Reiteró que uno de los frentes que se abren con la pandemia de Covid-19 es el de la educación, por lo que el hecho de que las universidades aporten de manera generosa habla bien de ellos. Recordó que el Banco Mundial, ha informado que en esta recuperación a la que todos los sectores de la sociedad se deben enfrentar es en la educación. En ese sector, mencionó, es donde se pueden abrir mayores desigualdades, por lo que el hecho que haya cientos de becas que mantengan a estudiantes en las aulas es abonar al capital humano de Michoacán. "La entidad tiene bono demográfico de 20 mil jóvenes que cada año egresan. Abonar al círculo virtuoso social, tener mejores empresas con capital humano", destacó.