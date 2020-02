Cancela EU cuotas a exportaciones de acero mexicano

Estados Unidos determinó que no se impondrán cuotas compensatorias contra el acero estructural de México, a pesar de que hace un mes encontraron que existen subsidios y hasta dumping, es decir, venta de metales por debajo del precio real.

Los productos que incluyó la investigación fueron aquellos que se utilizan para la construcción como estructuras para techo, bridas, placas, vigas, columnas, las cuales se usan para vivienda, residencias, centros de convenciones, hospitales o en puertos. En esta investigación se pusieron en duda diversos programas públicos de México como Programas Sectoriales, maquiladoras, entre muchos otros, por lo que el Departamento de Comercio de los Estados Unidos informó hace un mes que sí había subsidios y prácticas de dumping.

El pasado 30 de enero el Departamento de Comercio resolvió que en el caso de las cuotas de dumping propuso imponer un porcentaje de entre 8.47% hasta 30.58%, en el caso de subsidios la cuota iba de 13.62% a 68.87%, lo que se impondría dependiendo de la empresa exportadora de que se trate.

Pero la Comisión de Comercio Internacional estadounidense determinó que las exportaciones mexicanas de estructuras de acero "no dañan a la industria de ese país", por lo que "no serán gravadas con cuotas compensatorias por dumping ni con subvenciones", con lo que se concluyen los procesos de investigación de parte del Departamento de Comercio y de la Comisión de Comercio Internacional.

Las exportaciones de estructuras de acero de México al mercado estadounidense en 2018 ascendieron a 290 mil toneladas métricas, con un valor de 622 millones de dólares, lo que representó un incremento con respecto a los 406 millones de dólares que se vendieron en 2017.