Características de deudores en México según encuesta

opera al límite de suy carece de ahorros para enfrentar imprevistos, de acuerdo con el reporte anual "Deudas de los: Motivos, soluciones y retos".El estudio, elaborado por la firma, revela que 77% de los participantes vive cerca o por encima de su, mientras que 85% no cuenta con un fondo de emergencia equivalente a tres meses de ingresos.El informe, basado enaplicadas ade la firma a nivel nacional, identifica patrones de consumo yentre personas que han experimentadoEntre los hallazgos destaca que, aunque 63% de los encuestados asegura realizar un presupuesto incluso antes de caer en deudas, el monto promedio de los compromisos financieros ronda los, tomando como referencia elobservado en 2025.Lafinanciero es uno de los factores que agravan la situación de quienes enfrentan problemas con el crédito, lo que refleja una altafrente aCausas y consecuencias delentreEntre las principales causas que llevaron a los participantes a su situación dese encuentran los, mencionados por 22% de los encuestados, seguidos por lacon 20% y loscon 16%.El estudio también advierte que el impacto del endeudamiento va más allá de lo económico. Un 85% de los participantes reportó altos niveles de estrés relacionados con su situación financiera, mientras que 66% mencionó ansiedad y 53% señaló padecer insomnio.En cuanto al acceso al crédito, el reporte indica que 52% de los encuestados tuvo su primer contacto con financiamiento a través de, y 54% obtuvo ese primer producto con el objetivo de construir historial crediticio.Sin embargo, elha evolucionado con el tiempo: 39% solicitó su último producto para cubrir gastos cotidianos y 29% para pagar otras deudas.El codirector deen México,, señaló que entender elde los deudores es clave para atender el problema del. Explicó que el análisis permite identificar las barreras que enfrentan las personas en el manejo de sus finanzas y convertirlas en oportunidades de aprendizaje que contribuyan a mejorar su bienestar económico.Aunque 71% de los encuestados afirma conocer la diferencia entrey pago total en una tarjeta de crédito, 47% desconoce cuánto tiempo tardaría en liquidar su deuda si solo realiza pagos mínimos.es fundamentalDurante la presentación del informe, el también codirector deen México,, subrayó que fortalecer laes clave para que las personas puedan enfrentar imprevistos y construir unamás sólida.El especialista sostuvo que laes clave y aunque se han logrado avances, no es suficiente, ya que debe ser guiada, constante y efectiva, mientras que las, sector financiero y sociedad civil tienen una oportunidad para impulsarmás saludables entre la población.