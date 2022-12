CEESP anticipa caída en el consumo

A-AA+

El menor uso que se registra en las tarjetas de crédito y débito permite prever que los niveles de consumo bajarán para finales de 2022, advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

En su análisis económico ejecutivo semanal, los especialistas de la institución dijeron que las operaciones que se realizan con tarjetas de crédito o débito tuvieron una desaceleración, lo que tiene una correlación estadística significativa con el consumo.

"Mientras que los pronósticos de varios indicadores económicos muestran mejoras recientes para el cierre del año, parece que se observan señales que sugieren un nuevo estancamiento", alertaron en su evaluación.

Además, los economistas del CEESP explicaron que "el crecimiento anual del monto de operaciones con tarjetas en términos reales ha declinado desde septiembre hasta la primera semana de diciembre, lo que permite anticipar que para finales del año se seguirá debilitando este indicador".

Esa reducción del consumo parece venir a fines de año, a pesar de que las familias recibirán el aguinaldo o compensaciones en la última parte de 2022.

Lo anterior tiene que ver con que "en agosto pasado el crecimiento anual en términos reales de las operaciones con tarjetas alcanzó casi 18%, en noviembre más de 12% y en la primera semana de diciembre sólo 5.6%", mencionaron.

Aunque el monto operado con tarjetas no permite prever exactamente el consumo y a pesar de que no se puede adelantar el comportamiento de diciembre, la evolución reciente del índice oportuno del consumo privado publicado por el Inegi y las ventas con tarjetas de crédito y débito "sugieren una desaceleración del consumo en los últimos días del año, que sería congruente con las expectativas de bajo dinamismo económico para 2023".

El análisis del CEESP se presenta luego de que el jueves de la semana pasada la Secretaría de Economía dio a conocer que la edición 2022 de El Buen Fin no logró alcanzar la meta de ventas por 195 mil millones de pesos, llegando a un registro de apenas 135 mil millones de pesos, es decir, 31% por debajo del objetivo.

La detalló que, en la doceava edición de la campaña de ofertas y promociones, llevada a cabo del 18 al 21 de noviembre, participaron 104 mil establecimientos, contra un total de 131 mil tiendas durante la edición 2021.