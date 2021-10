Celebran eliminación de IVA en productos de higiene menstrual

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) celebró la aprobación en el Senado de la Miscelánea Fiscal 2022, que elimina el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los productos para la higiene menstrual.

Para el organismo la nueva disposición permitirá que las personas menstruantes adquieran productos para la gestión del sangrado mensual a un costo accesible y acorde a sus posibilidades, además, consideró, representa un avance legislativo histórico en el reconocimiento pleno de los derechos humanos de las personas menstruantes.

"Transitar a la eliminación de dicho impuesto permite observar, por una parte, avances importantes en el enfoque diferencial y en derechos humanos que han adoptado las y los legisladores de nuestro país, puesto que, en una ponderación de derechos, es de suma importancia la inclusión de la perspectiva de género en la política fiscal, que de manera progresiva permita el acceso efectivo de las personas a su derecho a vivir su gestión menstrual en condiciones dignas", indicó.

Por ello, añadió la CNDH, dichas decisiones no pueden ser limitativas ni regresivas, sino que se debe dar un seguimiento puntual en la generación de otras políticas públicas e incluso de reformas legislativas que en torno a esta eliminación protejan y garanticen de manera definitiva el reconocimiento pleno de este derecho.

Por tal motivo, la CNDH reiteró la importancia de erradicar las visiones patriarcales y tradicionalistas respecto al abordaje de la menstruación como un modelo biomédico y comercial, que no permite visibilizar la convergencia de factores psicoemocionales, socioculturales, económicos, educativos y ambientales, que influyen en la calidad de vida de las personas, en tanto que los estigmas y prejuicios alrededor del género y la menstruación han influido en la vulneración de los derechos al disfrute del más alto nivel posible de salud, a la educación, a los derechos sexuales y reproductivos, a la igualdad y no discriminación, entre otros.