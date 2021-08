CEMEX se une al Race to Zero de la ONU

Con una visión sostenible y de total protección hacia el medio ambiente, CEMEX firmó su incorporación a Race to Zero, un programa de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés).

La iniciativa busca movilizar a los gobiernos y al sector privado para la neutralidad de carbono en las ciudades y lograr la meta de cero emisiones de CO2 para el año 2050.

Hasta el momento, más de 3,000 empresas de 733 ciudades en el mundo, se han sumado a este proyecto que cuenta con el respaldo de la ONU.

La campaña fue lanzada como apoyo a la 26a Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP26), la cual se realizará de octubre a noviembre próximo en Glasgow, Reino Unido, y que garantiza trabajar con los miembros implicados para aumentar la ambición climática y reducir las emisiones.

Los objetivos de Race to Zero, también se alinean con el programa Futuro en Acción de CEMEX, compromiso de acción climática, con el cual la empresa cementera busca disminuir la huella del carbono en 2030, y ofrecer cero emisiones para el 2050, invirtiendo alrededor de 60 millones de dólares anuales.

Fernando González, CEO de CEMEX, aseguró que sumarse a campañas como Race to Zero significa una obligación moral para la compañía, y demuestra una firme convicción para lograr avances tangibles en un tema vital para la humanidad como la sostenibilidad.