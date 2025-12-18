Cerrarán negocios ante informalidad

CIUDAD DE MÉXICO.- La informalidad se expandirá y más negocios cerrarán por el recorte paulatino a la jornada laboral y las alzas al salario mínimo, coincidieron varios de los dirigentes empresariales.

Pidieron que el costo de estas medidas se comparta entre empleador y gobierno, mediante la deducibilidad al 100% de las prestaciones laborales y un esquema de subsidio a horas extras para Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes).

Indicaron que los costos de las empresas subieron significativamente en el sexenio pasado no sólo por las alzas aceleradas al salario mínimo, que se multiplicará de 88 a 315 pesos diarios entre 2018 y 2026, sino porque desapareció la subcontratación y aumentaron días de vacaciones y la prima vacacional, lo que tiene mayor impacto en la industria manufacturera.

Advirtieron que la tasa de informalidad laboral subió de 54.1% a 55.7% en el último año ante los mayores costos de las empresas.

El líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan José Sierra Álvarez, dijo que sólo deduciendo todas las prestaciones se podrá convencer a los informales de que se formalicen.

"Si solo hablamos de reformas laborales, pero no de incentivos, ni tampoco de mejores condiciones y sin crecimiento de la economía, van a aumentar los costos y disminuir las ventas", señaló el dirigente.

"Sin incentivos, habrá cierre de negocios y el emprendedor formal buscará ahorrarse los impuestos y operar en informalidad, que es más fácil y barata", finalizó el presidente.