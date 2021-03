CFE ha pagado 300 mil mdp de más por contratos que se renegociarán

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que con las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, aprobada ayer por el Congreso, su gobierno podrá sentarse a negociar con las empresas un pago justo por la energía que le venden a CFE y se acabará con los subsidios que se pagaban.

El presidente López Obrador informó que según un cálculo general, la CFE ha pagado alrededor de 300 mil millones de pesos de más por estos contratos que anunció se renegociarán.

"Ahora con la reforma eléctrica, vamos a poder sentarnos con las empresas y a ver, pongámonos de acuerdo, esto es lo justo, porque te voy a pagar más por la energía eléctrica de lo que se paga en otros países del mundo, porque te voy a dar subsidio, vamos a estandarizar, que no queremos el libre mercado, a la libre competencia".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, recordó que su gobierno está abierto a la negociación como ocurrió en la renegociación de los contratos de los gasoductos, pero con Iberdrola no hubo respuesta y eso –dijo- lo llevó presentar la iniciativa de modificación de la Ley de la Industria Eléctrica para estar en mejores condiciones y defender el interés público.

Señaló que junto con Iberdrola otras 10 empresas han concentrado el manejo del marcado eléctrico, entonces vamos a buscar acuerdos, en esta lógica de que queremos seguir manteniendo contratos, pero los tenemos que actualizar a la nueva realidad, que no es solo a la nueva realidad económica, es la nueva realidad política.

"Es injusto que una gran corporación no pague la luz igual como la paga un consumidor de clase media proporcionalmente hablando".

Adelantó que habrá un plan de modernización de las termoeléctricas del país para producir más energías limpias y baratas.