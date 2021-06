Cicotur anticipa encarecimiento de viajes y más turismo masivo

Los viajes subirán de precio y el turismo de masas se mantendrá, a pesar de la pandemia de Covid-19, anticipó Francisco Madrid, director del Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac (Cicotur).

"Tarde o temprano, los viajes van a encarecerse porque alguien tiene que pagar los mayores costos operativos por los protocolos sanitarios y para compensar las pérdidas de las empresas", las cuales están en condiciones difíciles, pues algunas tuvieron que cerrar, reestructurarse y/o endeudarse ante su peor crisis en la historia moderna.

Además, consideró que, como cualquier economía de mercado, en la medida que la demanda se vaya reponiendo, los precios van a ir aumentando, como en el caso de los boletos de avión.

"Todavía hay buenas ofertas en el mercado, pero me imagino que iremos dejando atrás los viajes tan baratos que aún podemos encontrar", manifestó.

Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señalan que, en promedio, los boletos de avión subieron 35% en mayo contra el mismo mes de 2020, siendo la mayor alza de tarifas en casi 25 años. Esto se trasladó a los servicios turísticos en paquete, cuyo precio repuntó 1% y fue el primer incremento registrado desde febrero de 2020.

El también exsubsecretario del rama nivel federal explicó que, aunque se diga que el turismo masivo va a desaparecer, eso no sucederá y mantendrá su lugar, en particular en los destinos de sol y playa, que siguen siendo los preferidos de los viajeros.

Un muestreo incluido en el estudio Percepciones y actitudes de los viajeros mexicanos en tiempos pos-Covid 19 del Cicotur, detalló que el ir a "destinos muy concurridos", no es un factor de importancia para definir los viajes.

"Esperábamos que hubiera en esa pregunta un rechazo de la gente a ir a lugares concurridos, pero no lo tiene. Por tanto, de cara a las conclusiones pensaríamos que hay turismo masivo para rato, por lo menos en viajes de placer", explicó Madrid.

El estudio señaló que el segmento de turismo de placer se recupera más rápido que los destinos industriales o los de las grandes ciudades.

Además, indicó que actualmente hay factores que aceleran la intención de viaje, como la percepción de ofertas que no se repetirán, la necesidad de un escape del encierro por la pandemia y las visitas a familiares.

Sin embargo, también otros que la frenan, como el impacto económico de la pandemia, el temor de contagiarse de Covid-19 o una percepción de mayores problemas de inseguridad.

Desde su punto de vista, un cambio estructural en el turismo mexicano, tras la pandemia, será la consolidación de la digitalización del sector, como la reservación en agencias de viajes en línea o privilegiar las plataformas para renta de casas, como Airbnb y HomeAway.

En relación a las afectaciones de la plaga de sargazo en el Caribe mexicano, Madrid dijo que, con base en la demanda aérea hacia Cancún, todavía no detecta que el fenómeno esté influyendo en la decisión de los turistas de acudir a ese destino.