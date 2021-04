Cierra 2020 con aumento de emisiones, pese a parálisis por pandemia

A pesar de que por la pandemia bajaron las emisiones, el 2020 se cerró con un rebote de éstas, de acuerdo con el World Economic Forum (WEF).

El jefe de Industria petrolera y de gas del WEF, Pedro Gómez, explicó que el estudio, que realizó la organización sobre los avances que hay en torno a la transición energética, no incluyó muchos de los avances o retrocesos hechos en pandemia, ni tampoco los cambios en legislaciones en el sector energético como fue en el caso de México.

Gómez dijo a EL UNIVERSAL que durante la fase más crítica de la pandemia por el Covid-19 se observó una reducción de las emisiones contaminantes, pero no se trató de una disminución estructural, sino que fue el resultado del paro de casi toda la actividad económica y social en el mundo.

Expuso que si bien se registró un mayor acceso a energía eléctrica, pues en el 2020 el número de personas sin acceso a electricidad se redujo de mil 200 millones a 800 millones, en realidad aún no se alcanzan a ver los impactos de la pandemia en la población más vulnerable, la cual regularmente es la más afectada.

"La pandemia ha generado oportunidades, en algunos países se tienen listos y se ejecutan los fondos de recuperación por el Covid y en algunos países se busca atacar la recuperación económica social y utilizar los fondos para la transición energética que se vuelve más urgente", dijo Gómez.

En el Índice de Transición del 2021 que elaboró el WEF, 115 países se ubicaron como los países con mayores avances en el uso de energías limpias con respecto a fósiles.

En contraste, las peores calificaciones fueron para Sudáfrica, Venezuela, Líbano, Mongolia, Haiti y Zimbawe. Mientras que a México se le ubicó en el sitio 46.

En respuesta a si se tomaron en cuenta las reformas que se aprobaron a la Ley de la Industria Eléctrica en México o las políticas que se implementan que frenan el uso de energía solar, Gómez dijo que hay cierto retraso en la incorporación de estas políticas al estudio.

Además de que "pensando en políticas públicas, una cosa es el anuncio y otra cosa es cuando empiezas a medir el impacto".

Dijo que el WEF considera que en el mundo es importante "facilitar la cooperación entre actores de gobierno, privado y sociedad civil, ahí vemos algo más positivo.

Vemos avance en energías renovables, avances en energía solar y eólica, en algunos países, que son fundamentales".