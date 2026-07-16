Cierre de la frontera abarata precio de carne

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO.- El sector ganadero vive momentos difíciles por el avance del gusano barrenador, ya que solamente hay tres estados libres de dicha plaga; la frontera con los Estados Unidos de Norteamérica sigue cerrada a las exportaciones mexicanas de ganado en pie, sube el inventario de estos animales, y ello baja los precios de la carne, de acuerdo con expertos en el sector.

El pasado martes, Chihuahua, el estado productor de 40% de la carne en el país, registró su primer caso de gusano barrenador y apenas arrancó la planta productora de mosca estéril con la que se combatirá esa plaga.

Durante el Congreso Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria que organizó el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), el presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Jorge Esteve, dijo que el presupuesto del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) se redujo en más de 50% en los últimos 10 años, tiempo en el que creció la producción agrícola y ganadera y bajó la supervisión sanitaria.

Todo ello sucede en momentos en que hay cambio climático y llegan nuevas plagas o enfermedades, porque además del gusano barrenador, tenemos a la fiebre porcina africana muy cerca, en la República Dominicana.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En el caso del gusano barrenador apenas ha comenzado a operar la planta en México y no tenemos moscas estériles suficientes, porque se espera que de aquí al final de este año, se lleguen a producir 60 millones a la semana o se superen los 120 millones, ya que es todo un proceso para empezar a reproducirla.