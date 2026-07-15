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Playa Limbo inaugura cierre de Amazon Music Sessions en CDMX

La banda mexicana Playa Limbo cierra la tercera temporada de Amazon Music Sessions con una sesión en vivo junto a Ana Sofi W.

Por EFE

Julio 15, 2026 09:19 p.m.
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Playa Limbo inaugura cierre de Amazon Music Sessions en CDMX
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      Ana Báez

      Ciudad de México, 15 jul (EFE).- Las transmisiones en vivo acaparan la atención del público a nivel global, y grupos veteranos en México como Playa Limbo apuestan por ese magnetismo sin perder la atemporalidad de su estilo, el de unas "almas viejas" que a inicios de siglo marcaron el pop mexicano con el éxito de 'El eco de tu voz' (2007).

      Playa Limbo y Ana Sofi W en Amazon Music Sessions

      Horas antes de que los cuatro integrantes de la banda inauguren el cierre de la tercera temporada del espectáculo Amazon Music Sessions en Ciudad de México junto a la joven cantante Ana Sofía Wolfskill, la vocalista Jass Reyes explica en una entrevista con EFE que esta fusión de talentos transmitidos en vivo superan los filtros del algoritmo.

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      "Las colaboraciones siempre suman. Por ejemplo, un público como el de Ana Sofi W quizás no nos hubiera escuchado, porque los algoritmos nos llevan a otros lados, pero gracias a este cruce (en vivo) el público que no escuchaba a Playa a lo mejor después de esta sesión nos pone en su radar", apunta.

      Identidad y trayectoria de Playa Limbo

      Reyes (Ciudad Juárez, 1990), es la integrante más joven y nueva del grupo, ya que en 2016 se unió a este ensamble tras la salida de María León. En esta década ha aprendido que Playa Limbo no obedece a las tendencias, pero sí a la "atemporalidad" del sonido.

      "Como banda priorizamos la atemporalidad sobre las tendencias", afirmó sobre la identidad de la agrupación, que en mayo publicó 'Donde quiero estar', su más reciente álbum, con el que también buscó trascender en un momento en el que la industria musical publica miles de canciones al día en las plataformas.

      Cuando la artista piensa en la identidad de Playa Limbo se le viene a la mente una licuadora en la que se "mezclan cuatro generaciones distintas", a las que pertenecen los otros integrantes de la banda (Jorge Corrales, Ángel Baillo y Servando Yáñez).

      Sin embargo, cada uno de ellos, dice, son "almas viejas" que comparten un profundo amor por la música de la década de 1970 y 1980 en la que destaca el estilo de bandas legendarias como Fleetwood Mac, Sade y Tears for Fears.

      Aunque Reyes nació en la cuna de la música norteña, Ciudad Juárez, donde predominan el corrido tumbado, la ranchera y la banda, admite que siempre ha sido una "border girl", por lo que conectó más con el hip-hop y el R&B que con el regional mexicano.

      Pese a ello, muestra una gran admiración por artistas como el compositor del regional mexicano Carín León, quien, argumenta, hace fusiones de géneros "increíbles".

      "No estamos cerrados a este tipo de fusiones si nuestro estilo se mantiene", reflexiona.

      En 2007, Playa Limbo alcanzó la fama con el éxito de ´El eco de tu voz´ (2007), su sencillo debut que se convirtió en un clásico del género del pop mexicano con más de 118 millones de reproducciones.

      Un año después fue integrado en el primer álbum de la banda titulado 'Canciones de Hotel' (2008), un proyecto que marcó sus letras enfocadas en el canto al amor, la nostalgia de la vida cotidiana y la salud mental.

      La sesión entre Ana Sofi W y Playa Limbo se transmitirá esta noche a nivel mundial sobre las 21:00 hora local (03:00 GMT del jueves). EFE

      abz/jmrg/gad

      (foto)

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