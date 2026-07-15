Corea del Sur ajusta tasa para frenar inflación y deuda
El Banco de Corea incrementó su tasa clave a 2,75% para controlar la inflación y el endeudamiento.
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SEÚL, Corea del Sur (AP) — El banco central de Corea del Sur elevó el jueves su tasa de interés clave por primera vez en más de tres años con el fin de restringir la oferta monetaria para combatir la inflación, agravada por la guerra en Oriente Medio, y frenar el crecimiento del elevado endeudamiento de los hogares del país.
Banco de Corea sube tasa interés en 2024
Tras una reunión de política monetaria, el Banco de Corea aumentó su tasa de referencia en un cuarto de punto porcentual, de 2,5% a 2,75%, el primer incremento desde enero de 2023.
En los últimos años, el banco había mantenido las tasas sin cambios o las había reducido, pese a las preocupaciones por el fuerte aumento de la deuda de los hogares y de los precios inmobiliarios. Con ello pretendía darle prioridad al apoyo a la economía del país, dependiente del comercio, frente a la turbulencia geopolítica y las amplias alzas arancelarias del presidente estadounidense Donald Trump.
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Contexto económico y factores que motivan la subida
Pero ahora los responsables de política monetaria ven margen de maniobra para elevar los costos de endeudamiento, en un momento en que la economía se desempeña mejor de lo esperado gracias a las sólidas exportaciones de semiconductores, impulsadas por el auge mundial del gasto en inteligencia artificial. El gobierno elevó el martes la previsión de crecimiento del país para 2026 a 3%, la que sería la mayor tasa de crecimiento anual desde 2021.
Ya se esperaba ampliamente el alza en las tasas de interés, luego de que el gobernador del Banco de Corea, Shin Hyun Song, afirmara en la reunión de políticas de la institución en mayo que estas debían subir en un "momento apropiado". La inflación superó el 3% en mayo y en junio, por encima del objetivo del 2% del banco, impulsada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán —que elevó los costos de la energía— y por la debilidad del won surcoreano.
Además hay preocupación por el aumento de la deuda de los hogares, ya que el incremento en los precios inmobiliarios en Seúl y las áreas metropolitanas circundantes, junto con un repunte de las acciones tecnológicas, están alimentando el endeudamiento.
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