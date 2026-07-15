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AMIGAS POR SIEMPRE FESTEJAN SUS CUMPLEAÑOS

Por Maru Bustos PULSO

Julio 15, 2026 03:00 a.m.
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Aranzazu Rodríguez, Claudia Quijano, Georgina Benavente y Laura Nieto cumplieron años y lo festejaron en grande.

A ellas, les une una sólida amistad desde el kinder, cuando se conocieron en el María Luisa Olanier, donde realizaron sus estudios y, desde entonces, comparten los acontecimientos más relevantes de sus vidas.

Por ello, organizaron una comida en la que reunieron a sus amistades más cercanas.

En el hogar de Aranza se efectuó el feliz encuentro entre las invitadas.

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A través de muestras de afecto, el grupo de amigas les desearon prosperidad en sus familias y en sus proyectos a emprender.

Desde luego, en medio de un ambiente de entusiasmo, recordaron anécdotas y experiencias que a través de los años han vivido juntas y que hacen que la unión y la armonía entre ellas perduren.

El cálido encuentro se prolongó por varias horas.

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