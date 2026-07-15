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Fundación Mozarteum instala 300 estatuas de Mozart en Salzburgo

Las estatuas de Mozart se colocaron en jardines y antiguos domicilios para atraer nuevos visitantes.

Por AP

Julio 15, 2026 08:00 p.m.
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Fundación Mozarteum instala 300 estatuas de Mozart en Salzburgo
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      SALZBURGO, Austria (AP) — Las personas que visiten la ciudad natal de Wolfgang Amadeus Mozart pueden ver al compositor —y a su perro— en un momento en que Salzburgo celebra el 270º aniversario de su nacimiento. Pero no deberían tener que aguardar demasiado.

      Fundación Mozarteum exhibe estatuas doradas de Mozart

      La Fundación Mozarteum develó el miércoles 300 estatuillas de Mozart de color dorado, que apenas miden 50 centímetros (menos de 20 pulgadas) de altura. Fueron diseñadas por el artista conceptual alemán Ottmar Hörl.

      Mozart nació el 27 de enero de 1756 en la ciudad austriaca, donde la Fundación Mozarteum ofrece conciertos, mantiene museos dedicados a Mozart y apoya la investigación sobre él.

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      "No quería hacer un monumento de Mozart. Ya hay suficientes de esos. Pero quería mostrar su lado humano, que él era un ser humano normal a pesar de su genio", le explicó Hörl a The Associated Press.

      Diseño y ubicación de las estatuas

      Para darles un toque humano a las estatuas, Hörl representó al compositor con su perro favorito, Pimperl. Se sabe que Mozart y su familia daban largos paseos con sus perros por el Jardín Mirabell, ubicado junto a donde vivían.

      Los mini Mozarts no sólo se encuentran el jardín, sino también en las antiguas dependencias donde vivió el compositor, así como en varios pabellones. En total se hicieron 400 estatuas, pero por ahora sólo se exhiben 300. El resto se mantiene en reserva en caso de robo.

      "Ya se robaron dos en las últimas horas", señaló Linus Klumpner, de la Fundación Mozarteum. Pero con las estatuas se pretende atraer a un abanico más amplio de visitantes y engancharlos con la música de Mozart.

      "Uno viene aquí, quizá ve las pequeñas cabezas doradas brillando al sol en el horizonte. Y la gente siente curiosidad", añadió Klumpner. "Y entonces comienza un proceso que nos interesa mucho. Es poner a nuevas personas en contacto con Mozart".

      Para Hörl, el robo de sus obras no es nada nuevo. En una instalación en Bayreuth, Alemania, un conjunto completo de estatuas de Richard Wagner fue robado en 10 días.

      "Esa es simplemente la naturaleza del espacio público. Eso significa que, cuando trabajas como artista en un espacio público, no debes quejarte de lo que ocurre allí", comentó Hörl. Va desde la destrucción hasta el robo. Así es".

      Está previsto que las estatuas de Mozart permanezcan en exhibición hasta el 30 de agosto. Quienes quieran tener una, pero prefieran no robarla, pueden comprarla por 100 euros (114 dólares), hasta agotar existencias.

      Hörl es conocido por sus esculturas hechas de polímero. En 2010 exhibió 10.000 búhos de plástico en Atenas. En un "Homenaje a Durero" presentó copias de plástico sobredimensionadas de la liebre de Alberto Durero en el museo de arte de Daegu, en Corea del Sur.

      En 2009, fiscales alemanes decidieron no investigar a Hörl por una serie de gnomos de jardín dorados que hacían el saludo hitleriano, en virtud de una ley que prohíbe usar insignias prohibidas por la constitución alemana. El propio Hörl pretendía que los gnomos fueran una sátira contra la ideología nazi.

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