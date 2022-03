Citi asegura que pagará los impuestos que genere la venta de Banamex

Galería

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 3 (EL UNIVERSAL).- El director general de Citi para América Latina, Ernesto Torres Cantú, dijo que se pagarán los impuestos correspondientes que genere la venta de Banamex en México; sin embargo, recordó que el proceso se encuentra aún en una etapa muy temprana de análisis.

"Se van a pagar los impuestos que tengamos que pagar, estamos en una etapa al principio en el sentido de ver las estructuras, pero nada se puede definir hasta que no sepamos el precio de venta y la estructura de la venta", explicó el directivo.

Entrevistado en la plenaria de Citibanamex en México, Torres Cantú resaltó que Citi se está enfocando en operar en México en su especialidad de banca corporativa, tal y como ha ocurrido con la venta del negocio minorista en otros trece países.

"Nos estamos concentrando en lo que estamos especializados, lo que hacemos mejor, la banca corporativa, por esa razón desde el año pasado anunciamos la venta de 13 negocios de la banca de consumo en Asia que ahorita se están consolidando, y el anuncio que hicimos el 11 de enero para México es exactamente lo mismo, no es algo relativo a México", explicó.

Torres Cantú, quien se desempeñó como director general de Citibanamex hasta 2019, detalló que será a finales de 2023 cuando se anuncie el posible comprador, además de que no es un proceso sencillo ante los análisis requeridos, negociaciones y regulaciones que deben seguirse.

"Hay varios interesados, el valor del banco no lo ponemos, se pone en el proceso de venta", dijo.