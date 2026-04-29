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Citi concreta venta del 22.6% de Banamex a inversionistas

Fernando Chico Pardo adquiere 25% de Banamex, sumando casi la mitad de las acciones vendidas.

Por El Universal

Abril 29, 2026 04:50 p.m.
A
Citi concreta venta del 22.6% de Banamex a inversionistas

CIUDAD DE MÉXICO, abril 29 (EL UNIVERSAL).- Citi anunció el cierre de la venta de 22.6% del total de 24% anunciado en febrero pasado de su participación accionaria en Grupo Financiero Banamex a inversionistas institucionales.

Detalles confirmados sobre la venta de Banamex

"Los inversionistas en estas operaciones anunciadas en febrero pasado han recibido las autorizaciones requeridas del regulador de competencia mexicano y se han cumplido todas las condiciones de cierre. Se espera que la venta de la participación del 1.4% restante se complete en los próximos meses", dijo Citi en un comunicado.

Impacto en la estructura accionaria de Banamex

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Citi explicó que una vez que ocurra el cierre del 24% comprometido, sumado a la adquisición de la participación accionaria del 25% de Fernando Chico Pardo, como el accionista de referencia, habrá vendido 49% del total de acciones de Banamex.

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