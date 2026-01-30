Claudia Sheinbaum destaca la fortaleza del peso mexicano frente al dólar

CIUDAD DE MÉXICO, enero 30 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que este viernes 30 de enero, el dólar cotiza en 17.35 pesos y aseguró que la economía mexicana está fuerte a pesar de la imposición de aranceles por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Ahorita está en 17.35, si no hubiera confianza en México, esto no estaría ocurriendo (...) Que México esté en una mejor posición que muchos otros países, habla de la fortaleza de la economía y de la confianza que hay en México. Eso es muy importante porque ya ven que nuestros adversarios les encanta decir lo contrario. Pero la realidad pues los enfrenta, más que los argumentos", dijo.

Durante la conferencia matutina de este viernes 30 de enero, desde Tijuana, Baja California, explicó que cuando el peso está más bajo, favorece las importaciones porque las personas que exportan ganan más.

"Entonces, con este peso aumentaron las exportaciones. Es decir, la balanza comercial, como lo decíamos ayer o antier, salió positiva, estamos exportando más de lo que importamos y el peso está fuerte. Entonces, habla de la fortaleza de la economía mexicana aún con toda la situación de aranceles", afirmó.

Además, destacó los resultados de cierre económico en 2025 publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al informar que la economía mexicana creció en 0.7% al restar la inflación.

"Tuvo un muy buen desempeño el país en noviembre, diciembre. Incluso cerró mejor de lo que todos los analistas pensaban. Ayudó mucho los servicios, el turismo, muchísimo. Entonces, hay un cierre mejor de lo esperado", indicó la presidenta.