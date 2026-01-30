logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MARGARITA Y ROCÍO ¡QUÉ BIEN LA PASARON!

Fotogalería

MARGARITA Y ROCÍO ¡QUÉ BIEN LA PASARON!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Claudia Sheinbaum destaca la fortaleza del peso mexicano frente al dólar

Claudia Sheinbaum defiende la economía mexicana ante los aranceles y destaca el impacto positivo en las exportaciones, revelando datos sobre el crecimiento económico.

Por El Universal

Enero 30, 2026 01:59 p.m.
A
Claudia Sheinbaum destaca la fortaleza del peso mexicano frente al dólar

CIUDAD DE MÉXICO, enero 30 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que este viernes 30 de enero, el dólar cotiza en 17.35 pesos y aseguró que la economía mexicana está fuerte a pesar de la imposición de aranceles por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Ahorita está en 17.35, si no hubiera confianza en México, esto no estaría ocurriendo (...) Que México esté en una mejor posición que muchos otros países, habla de la fortaleza de la economía y de la confianza que hay en México. Eso es muy importante porque ya ven que nuestros adversarios les encanta decir lo contrario. Pero la realidad pues los enfrenta, más que los argumentos", dijo.

Durante la conferencia matutina de este viernes 30 de enero, desde Tijuana, Baja California, explicó que cuando el peso está más bajo, favorece las importaciones porque las personas que exportan ganan más.

"Entonces, con este peso aumentaron las exportaciones. Es decir, la balanza comercial, como lo decíamos ayer o antier, salió positiva, estamos exportando más de lo que importamos y el peso está fuerte. Entonces, habla de la fortaleza de la economía mexicana aún con toda la situación de aranceles", afirmó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Además, destacó los resultados de cierre económico en 2025 publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al informar que la economía mexicana creció en 0.7% al restar la inflación.

"Tuvo un muy buen desempeño el país en noviembre, diciembre. Incluso cerró mejor de lo que todos los analistas pensaban. Ayudó mucho los servicios, el turismo, muchísimo. Entonces, hay un cierre mejor de lo esperado", indicó la presidenta.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Claudia Sheinbaum destaca la fortaleza del peso mexicano frente al dólar
Claudia Sheinbaum destaca la fortaleza del peso mexicano frente al dólar

Claudia Sheinbaum destaca la fortaleza del peso mexicano frente al dólar

SLP

El Universal

Claudia Sheinbaum defiende la economía mexicana ante los aranceles y destaca el impacto positivo en las exportaciones, revelando datos sobre el crecimiento económico.

Pemex envía a Cuba menos del 1% del petróleo: CSP
Pemex envía a Cuba menos del 1% del petróleo: CSP

Pemex envía a Cuba menos del 1% del petróleo: CSP

SLP

El Universal

El superpeso está de vuelta
El superpeso está de vuelta

El superpeso está de vuelta

SLP

El Universal

Perfila su mejor mes ante el dólar en 6 años

México es el primer socio comercial de EU
México es el primer socio comercial de EU

México es el primer socio comercial de EU

SLP

El Universal