Cofece frena resolución de mercado de turbosina

A-AA+

La investigación por barreras a la competencia en el mercado nacional de combustibles para aeronaves no lo podrá resolver la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) ante el hecho de que no se han nombrado a los tres comisionados faltantes.

Ello porque la Ley Federal de Competencia Económica establece que esos procedimientos requieren del voto afirmativo de por lo menos cinco de los siete comisionados con los que se debe operar, pero actualmente sólo hay en funciones cuatro comisionados.

"Para resolver este tipo de procedimientos, la LFCE establece que se requiere el voto a favor de al menos cinco comisionados. Sin embargo, ante la omisión del Ejecutivo Federal de proponer al Senado los comisionados faltantes, actualmente el órgano de gobierno de la Cofece únicamente cuenta con cuatro de los siete comisionados que por mandato constitucional deben conformarlo", explicó.

La Constitución establece que el Ejecutivo tiene que proponer al Senado a los candidatos que pueden ocupar las vacantes y a pesar de que el Comité de Evaluación ya tiene las listas de los aspirantes, el mandatario no ha enviado la propuesta.

En torno al caso que quedará suspendido "en marzo del presente año, la Autoridad Investigadora de la Cofece emitió el Dictamen Preliminar mediante el cual concluyó que existían elementos para determinar preliminarmente la falta de condiciones de competencia efectiva en dicho mercado, por lo que propuso medidas correctivas para eliminar las barreras a la competencia identificadas".

El expediente se integró en septiembre y se debía emitir la resolución en un plazo máximo de 60 días, pero no lo podrá hacer por falta de comisionados.