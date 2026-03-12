Comercio online avanzó 19.2% en el 2025: AMVO

Ciudad de México.- El comercio online registró crecimientos de dos dígitos en 2025, con 19.2%; sin embargo, ello significó una ligera desaceleración con respecto al 20% en que aumentó en el 2024.

La Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) dijo que el valor de las ventas sumó los 941 mil millones de pesos, lo que significó que el 17.7% de todo el valor de ventas al menudeo en el país se hace vía internet.

En el "Estudio de Venta Online 2026", dijo que la cifra de compradores digitales en el país subió a 77.2 millones de personas. Lo anterior significó que en un año se incrementó la cifra en 10 millones de mexicanos, porque en 2024 sumaron 67.2 millones de compradores en línea.

La Asociación explicó que la mayor parte de las compras que realizan son de productos de moda, alimentos preparados, belleza y cuidado personal, pero también aumentó la interacción en las categorías de mascotas, refacciones y autopartes.

En general, las mayores compras son de servicios y luego los productos. Se observó que, el año pasado, creció la compra de servicios financieros y médicos.

La tarjeta de débito fue el principal método de pago de los bienes y servicios que se compran en línea, "aunque resalta un incremento en el uso de la tarjeta de crédito, debido a que los consumidores buscan maximizar sus beneficios bancarios".

El perfil dominante de los compradores digitales en el país sigue siendo milenial (34 %), solo detrás de la generación Z (31 %), la generación X (25 %) y los ´boomers´ de más de 60 años (10 %).