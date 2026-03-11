Comercio online creció 19.2% en México

El comercio online registró crecimientos de dos dígitos en 2025, con 19.2%; sin embargo, ello significó una ligera desaceleración con respecto al 20% en que aumentó en el 2024.

La Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) dijo que el valor de las ventas sumó los 941 mil millones de pesos, lo que significó que el 17.7% de todo el valor de ventas al menudeo en el país se hace vía internet.

En el "Estudio de Venta Online 2026", dijo que la cifra de compradores digitales en el país subió a 77.2 millones de personas. Lo anterior significó que en un año se incrementó la cifra en 10 millones de mexicanos, porque en 2024 sumaron 67.2 millones de compradores en línea.

"El perfil del comprador es primordialmente millennial, ya que la mayor representación se ubica en el rango de edad de 29 a 44 años, pertenecientes sobre todo a estratos socioeconómicos altos, aunque los estratos medio-bajos representan ya el 14% de los compradores digitales", expuso la AMVO.

En cuanto a la madurez digital de los compradores, la AMVO dijo que 34% están en un alto nivel, 42% en medio y 24% en bajo.

La Asociación explicó que la mayor parte de las compras que realizan son de productos de moda, alimentos preparados, belleza y cuidado personal, pero también aumentó la interacción en las categorías de mascotas, refacciones y autopartes.

En general, las mayores compras son de servicios y luego los productos. Se observó que, el año pasado, creció la compra de servicios financieros y médicos.

La tarjeta de débito fue el principal método de pago de los bienes y servicios que se compran en línea, "aunque resalta un incremento en el uso de la tarjeta de crédito, debido a que los consumidores buscan maximizar sus beneficios bancarios".

Los compradores prefieren que se les envíe el producto a su domicilio, aunque el 21% prefiere ir a recogerlo directamente a la tienda, el 20% pide el envío a su oficina y el 14% lo recoge en un punto de retiro u oficinas de mensajería.

La AMVO indicó que 71 de cada 100 consumidores combinan sus compras entre canales físicos y digitales y esperan que el servicio de las marcas sea de esas dos maneras. Además de que les gusta ver los productos por la vía digital para luego concretarla en tienda física.

Agregó que "las redes sociales se han convertido en la principal fuente de información, superando a los buscadores, especialmente entre los de 18 a 24 años. Es notorio que actualmente los compradores digitales valoran más contar con información como descripciones de productos detalladas, reseñas y seguimiento puntual de sus pedidos".

En el estudio se expuso que las promociones son el principal incentivo de compra; le siguen los incentivos financieros y las recompensas.

"De igual forma, el compromiso con la sustentabilidad y la preferencia por lo ´Hecho en México´ se consolidan como diferenciadores competitivos. Para los consumidores, las compras con propósito, que se inclinan por reutilizar y apoyar a comercios locales, importan cada vez más", añadió.