¿Cómo denunciar a restaurantes que incluyen propina en la cuenta?

Antonio Monroy, de 59 años de edad, fue asesinado la noche del 8 de enero en la birrieria "La Polar" en la Ciudad de México, luego de ser agredido presuntamente por personal del establecimiento.

De acuerdo con la carpeta de investigación, uno de los meseros —a quien una de las testigos y acompañante de la víctima identificó como Pedro—, ya los conocía y tenían "problemas". Ambos llegaron a cenar y los trataron mal, pero no le dieron importancia.

No obstante, al momento de pagar el monto, que no superaba los mil pesos, los meseros le exigieron pagar eso y poco más de 50% del consumo total de propina. La narrativa es que la víctima se negó argumentando un mal servicio y maltrato, y fue entonces que la riña empezó.

¿Te pueden cobrar la propina de forma obligatoria?

La Procuraduría Federal del Consumidor cuenta con un decálogo para que los clientes conozcan sus derechos.

La lista cuenta de 10 puntos específicos, donde la Profeco recuerda:

1. Los precios deben estar exhibidos claramente.

2. La propina es voluntaria y no puede incluirse en la cuenta.

3. Deben entregarte un comprobante de compra o ticket en el momento de consumo.

4. La información incluida en el menú debe ser completa y con las porciones específicas.

5. El alcance de las promociones debe ser claramente explicado.

6. No te pueden condicionar el acceso al restaurante exigiendo un consumo mínimo.

7. Los precios exhibidos deben ser los precios cobrados.

8. Se debe cumplir el horario establecido.

9. Te deben recibir billetes de cualquier denominación.

10. Deben especificarte con claridad las formas de pago.

---¿Cómo denunciar a restaurantes que incluyen propina?

Por su parte, el organismo público invitó a denunciar a todo establecimiento que realice dichos actos a través del correo: denunciasprofeco@profeco.gob.mx

En el correo, deberás ingresar el nombre del establecimiento y dirección completa.