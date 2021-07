Cómo funcionará y cuándo tramitar el pasaporte electrónico

El director general de Oficinas de Pasaportes, Jaime Vázquez Bracho, y Carlos Candelaria, director de Servicios Consulares, presentaron avances para mejorar y agilizar el proceso de emisión de pasaportes en las oficinas de pasaportes tanto en territorio nacional como en las oficinas consulares ubicadas en el exterior, entre ellos la implementación de pasaportes electrónicos.

Uno de los propósitos es eliminar a supuestos intermediarios que ofrecen sus servicios para ayudarte a tramitar el pasaporte (gestores de trámites o revendedores de citas), con el fin de reducir al máximo el número de fraudes. Otro de los objetivos es la optimización de la atención brindada.

La presentación y próxima emisión del pasaporte electrónico llamó la atención, debido a que con esta iniciativa los trámites serán considerablemente más eficaces.

En Destinos te damos todos los detalles que debes conocer sobre este documento electrónico.

Pasaporte electrónico: cómo funcionará

El pasaporte electrónico constará de un chip, una hoja de policarbonato y un icono en la portada. La transición hacia este formato significará mejoras en la protección de datos personales, facilitará el tránsito migratorio y reducirá la necesidad de imponer visados a México, detallaron los funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Se espera que, para enero de 2022, todas las oficinas se encuentren emitiendo este pasaporte, y, a partir del 15 de septiembre del año en curso, ocho de las oficinas consulares de México inicien con las pruebas de este trámite.

"A partir de ahí haremos una transición escalonada en 8 etapas hasta concluir el 31 de diciembre. De esta manera, para 2022 todas nuestras oficinas consulares estarán emitiendo el pasaporte electrónico", añadió el director general, Jaime Vázque Bracho.

Mejoras en el servicio y agilización de trámites

La Secretaría de Relaciones Exteriores ha llevado a cabo una serie de etapas de modernización de instalaciones y ampliación de horarios. Según se informó, desde el inicio de la actual administración se han abierto 7 oficinas donde se expiden pasaportes, entre las que se incluye la apertura más reciente de una oficina en el AICM, que opera de lunes a domingo de 8:00 a 20:00 horas, así como 28 oficinas municipales de enlace a lo largo de toda la República.

En cuanto a las restricciones por la pandemia, Vázquez Bracho informó que no han obstaculizado los procesos, ya que entre enero y mayo de 2021 han aumentado 50% los trámites, en comparación con el mismo periodo del año pasado. Esto gracias a la extensión de los horarios y jornadas, lo que ha permitido que se lograra la cifra de hasta 140 mil 845 pasaportes expedidos en un mes. Estas medidas no solo beneficiarán a los mexicanos que viven en el territorio nacional, también a aquellos que se encuentren residiendo en otros países.

Las oficinas en Durango, Chihuahua, Tabasco, Jalisco y Coyoacán funcionarán bajo el concepto de "llave en mano", que se refiere a la colaboración entre centros comerciales y la SRE. Esta alianza permitirá abrir oficinas con atención de calidad a bajo costo. La oficina de Puebla, que abrirá en agosto, también contará con este modelo. Asimismo, habrá 12 aperturas más en los meses siguientes.

Acceso controlado y personalizado

Para disminuir los incidentes con gestores y revendedores de citas, la plataforma de citas para solicitar o renovar un pasaporte se actualizará y brindará mayor seguridad a los usuarios, y se buscará disipar el uso de correos electrónicos temporales o de un solo uso que, tal como expresó Carlos Candelaria, son utilizados por gestores para apartar citas y posteriormente ser revendidas a usuarios con urgencia o necesidad.

La plataforma detectará y bloqueará estas cuentas, y el acceso a ella será mediante la validación de la CURP que deberá ser certificada. De esta manera, el usuario solicitante tendrá mayor seguridad en la procedencia y seguimiento de su trámite y, al mismo tiempo, se evitarán retrasos en el mismo, ya que para el momento de la cita los datos estarán comprobados.

La Secretaría de Relaciones Exteriores recomendó que los solicitantes que ya tengan una cuenta en https://citas.sre.gob.mx/, se registren nuevamente, esto debido a que no se transferirá la información y cuentas existentes en el Portal Público que está actualmente en funcionamiento.