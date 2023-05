Cómo identificar la Coca Cola "pirata" del refresco original

A-AA+

Este fin de semana, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México alertó sobre la clonación de la Coca Cola, el cual se vendía en puestos de comida ambulante en la zona centro, así como en los municipios de Chalco y Nezahualcóyotl, Estado de México.

De acuerdo con las autoridades, el refresco era producido en una bodega de la colonia Santa Martha Acatitla, Iztapalapa. La empresa clandestina tenía más de 10 empleados, entre lavadores de botellas, personal administrativo y repartidores.

La clonadora carecía de toda norma de higiene para la fabricación de las bebidas. Algunos envases eran rellenados de agua de la llave y hasta las corcholatas se compraban a pepenadores.

En 1886, John S. Pemberton dio origen a la popular gaseosa mediante la creación de una fórmula que en un principio era medicinal, específicamente, para combatir problemas de digestión.

Médico, químico y farmacéutico, Pemberton es considerado el inventor del refresco más vendido del mundo. La gaseosa tenía por base un jarabe secreto y agua, misma que mezcló accidentalmente con agua carbonatada y así creó el sabor característico de la Coca Cola.

La bebida fusiona los sabores de la hoja de la planta de coca, la nuez de cola y el agua de soda. Y aunque sólo sería distribuida en Atlanta, Estados Unidos, bajo el slogan "estimulante y vigorizante" llegó a todos los rincones del mundo.

¿Cómo saber si el refresco Coca Cola es falso?

Antes de darle el primer trago, los consumidores deben inspeccionar diversos aspectos:

-Envase: Tiene que especificar la fecha límite de máxima "frescura"; número de serie o lote; fecha y hora de elaboración; así como sellos plásticos de seguridad en la boquilla o tapa.

-Alteraciones en la imagen. Es recomendable prestar atención a la tipografía, logotipo de la marca, calidad de impresión, la manera en la que está pegada la etiqueta, información nutrimental o si hay ausencia de los sellos de la Secretaría de Salud.

En caso de no ubicar dichos elementos, es preferible no consumir el producto.

-Sabor y color. Un refresco falso también muestra cambios en su olor y apariencia la cual puede tomarse espesa o con poco sabor si no es original. Asimismo, se aconseja revisar la consistencia y el gas que contiene.