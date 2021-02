Como si consumir energía fuese por gusto: Salinas Pliego

Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, mostró su inconformidad este lunes por el llamado a reducir el consumo de electricidad ante el reciente apagón que permanece al Norte del país.

A través de su cuenta de Twitter, el empresario mexicano respondió a la publicación de Cenace, en la que se advierten nuevos cortes "rotativos" por una alta demanda en energía eléctrica, por lo que Salinas Pliego dijo: "llaman a no consumir energía...como si el consumo fuese por gusto".

Esta tarde, el Centro Nacional de Control de Energía anunció que, a partir de las 18:17 y hasta las 23 horas, se iniciarán interrupciones en el suministro de luz ante la imposibilidad de atender la demanda de energía eléctrica.

En una serie de tuits, expuso que se "garantiza que las áreas estratégicas no serán afectadas" y añadió que "se reitera la solicitud de apoyo a la población en general y al sector industrial para la reducción en el consumo de energía eléctrica no esencial".

Este segundo gran apagón, de los últimos meses, afectó a 4.6 millones de personas en seis estados de México; sin embargo, persisten las fallas en Chihuahua y en algunas zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, de acuerdo con datos la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El apagón inició a las 7:58 am de este lunes 15 de febrero y en Chihuahua no se había logrado restablecer el servicio, en Coahuila se logró reactivar el servicio al 68%, en Nuevo León al 75%, Tamaulipas en 39% y solamente en Durango y Zacatecas se logró ya el total restablecimiento.