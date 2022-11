Comprar en redes sociales es como comprar en un semáforo, no se recomienda: Profeco

A-AA+

Las redes sociales no son plataformas de comercio electrónico, son para socializar, pero no para adquirir bienes durante El Buen Fin 2022, ni en cualquier otro momento, porque es como comprar en un semáforo, dijo el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield.

El procurador expuso que el primer consejo para comprar del 18 al 21 de noviembre en El Buen Fin 2022 es no comprar a través de redes sociales.

Durante la mesa de análisis ¿Lo que debe saber antes de comprar en El Buen Fin 2022?, el funcionario afirmó que esas compras dejan al cliente indefenso porque "no tienes ningún tipo de garantía, las redes sociales no son plataformas de comercio electrónico".

Por ello, consideró que "el primer consejo es no comprar en redes sociales, comprar en redes sociales es como comprar en una esquina, en un semáforo y nadie en su sano juicio va a comprar un refrigerador, una estufa ni una licuadora", porque no hay garantías.

"Son una plataforma social, eviten comprar en las redes sociales, porque en ese lugar solamente se le compra a un amigo, amiga, tío, tía", añadió Sheffield.

El funcionario dijo que en la Profeco han conocido de casos en los que se hacen fraudes por compras en redes sociales, porque no hay dirección del proveedor y generalmente se piden depósitos sin que se entregue ninguna factura, recibo o comprobante a cambio.