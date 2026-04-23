Condusef alerta sobre quejas en apps de préstamo en México

CIUDAD DE MÉXICO, abril 23 (EL UNIVERSAL).- Diariamente, las

son utilizadas por una buena cantidad de

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, pero desafortunadamente, no siempre recurren a las más seguras o a las menos reportadas ante organismos como laY es que, elegir una app de préstamo que nos saque de apuros no siempre es sencillo, debido a que con sus supuestos y exorbitantesnosPero ¡no te preocupes! Ente decimos en qué aplicaciones puedes confiar y cómo elegir la adecuada para tus necesidades.De acuerdo con información delpara la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, se han registrado 679, de las cuales 277 se encuentran activas, 32 se presentan en formato de página web, 4 más han sido dadas de baja y 366 no han sido localizadas.Respecto a dichas estadísticas, estas son lasque tienenante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ():: Cuenta con sólo, puede encontrarse en: Tieney está: Poseey se encuentra en formato de: Tieney está: Presenta un solo reporte.: Poseey se encuentra en: Tieney su estatus es: Presenta: Cuenta cony se encuentra en: Poseey estáPor otro lado y, retomando la información delpara la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, estas son lasque cuentan con ladeante la: Ha sidotras haber recolectado: Se encuentraa pesar de contar con 254: Posee: Estácon 144: Tieney se encuentra en: Posee 106: Está ena pesar de contar con: Tiene 85: Poseey se encuentra: Presenta 74Para cerciorarte de que una app de préstamos es segura, lo primero que necesitas hacer es corroborar que se encuentrepor el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros () de laa partir del siguiente enlace: https://.gob.mx//jsp/pub/index.jsp.Asimismo, puedes realizar laen elde la Procuraduría Federal del Consumidor () mediante esta liga: https://burocomercial..gob.mx/.Igualmente, debesa estaspara que te asegures de que una app de este tipo es segura:Si prometeny de manera inmediata,Si la aplicación debe descargarse mediante links o archivos APK,Si no es clara con losdel servicio, no la utilices.Si la app esen, seguramente esSi eres presa de una app de préstamo fraudulenta, no dudes en levantar tuante laal número