Conoce los refrescos con más endulzante

Ya sea con azúcar, edulcorantes no calóricos, fructosa o algún otro endulzante hay refrescos que te pueden provocar mayores problemas de salud que otros por el alto contenido de dulce, de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

En la Revista del Consumidor del mes de mayo, la Profeco recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó consumir menos de un vaso de 250 mililitros de bebida azucarada al día, al considerarse azúcares libres no deben aportar más de 10% de las necesidades energéticas totales.

Los refrescos de 2 litros que más endulzante contienen

Sidral Aga de 2 litros con 200 gramos de azúcar por envase.

Jarritos de 2 litros con 156 gramos por envase

Barrilitos de 2 litros con 86 gramos por envase

Refrescos con más endulzantes en presentaciones de menos de un litro

De acuerdo con la Profeco, en presentaciones de menos de un litro los refrescos que tienen más endulzantes son:

Dr. Pepper de 600 mililitros con 70 gramos por envase

Red Cola de 600 mililitros con 57 gramos por envase

Jumex Naranjada Frutzzo de 600 mililitros 52 gramos por envase

Orange Crush de 600 mililitros cerca de 52 gramos por envase

Sangría Señorial de 355 mililitros con 46 gramos por envase

Mirinda de 600 mililitros con 32 gramos por envase

DelValle Naranja&nada de 600 mililitros 32 gramos por envase

Squirt de 600 mililitros 32 gramos por envase

Coca Cola Sabor original de 355 mililitros 26 gramos por envase

Pepsi de 355 mililitros 26 gramos por envase

Qué gaseosas están en el límite recomendado por la OMS

Los refrescos que están en el límite o por debajo de los 25 gramos que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) que se pueden tomar en una bebida endulzada son:

Sidral Mundet de 355 mililitros 20 gramos por envase

Sprite de 355 mililitros 20 gramos por envase

Fresca de 355 mililitros 19 gramos por envase

Fanta de 355 mililitros 19 gramos por envase

Delaware Punch de 355 mililitros 18.5 gramos por envase

Manzanita Sol de 355 mililitros 18 gramos por envase

Schweppes de 330 mililitros 17 gramos por envase

KAS de 330 mililitros 16 gramos por envase

Este es el refresco que tiene menos azúcar, según Profeco

El refresco que consideró el laboratorio de la Profeco que tiene el menor contenido de azúcar es:

San Benedetto Zero de 330 mililitros con 4 gramos por envase

La Profeco aseguró que el azúcar no es necesario desde el punto de vista nutricional.