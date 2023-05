Consejos financieros de mamá que te pueden ayudar

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 4 (EL UNIVERSAL).- A unos días de la celebración en México del Día de las Madres, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) enlistó los principales consejos que desde temprana edad se escucharon en casa por parte de las jefas de familia a sus hijos.

En la edición de mayo de la revista "Proteja su dinero" de la Condusef, se destaca el papel de las mamás como las primeras consejeras en finanzas personales, cuyas recomendaciones pueden ayudar a enfrentar mejor el entorno inflacionario.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de 2020 refieren que de 60 millones de mujeres entre 15 años y más, el 72% son en promedio madres de dos hijos e hijas. El 48% indicó estar casada, 23% vive en unión libre, 10% son viudas, 9% es separada, 7% dijo ser soltera y 3% reportó estar divorciada.

-----¡Crees que somos ricos! Las frases y consejos de mamá en finanzas personales

A continuación, la lista de consejos, muchos de ellos a manera de regaño, que se siguen escuchando entre las familias mexicanas:

- "El dinero no se da en los árboles".

- "No eches tu dinero en saco roto".

- "En pareja, ni todo el amor ni todo el dinero".

- "¿Te sobra el dinero?"

- "Hay comida en la casa".

- "Siempre debes comparar precios"

- "Al que no habla, Dios no lo oye".

La publicación de la Condusef retoma datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), que refiere que 67% de las mamás con un empleo remunerado llegan a ganar hasta dos salarios mínimos mensuales, es decir 10 mil 372 pesos.

En tanto, las mujeres mexicanas que reciben un mayor ingreso mensual, poco más de cinco salarios mínimos o 25 mil 930 pesos al mes suelen tener menos hijos e hijas que el resto de las madres.

"Muchas de las madres trabajadoras buscan un horario flexible para no descuidar a su familia ni el hogar, representa un gran reto y cansancio, por ello es que el 58% de ellas trabajan en la informalidad (que son actividades distintas de "ocuparse por cuenta propia"), además que procuran trabajar menos de 35 horas a la semana (35%)", detalló la Condusef.