Consejos financieros para jefas de familia

Las mujeres jefas de familia son el pilar económico de un hogar porque desarrollan un rol específico de proveedoras, así como protectores de sus hijos y, en ocasiones, incluso de otros familiares.

A unos días de la celebración del Día de la Madre, el próximo 10 de mayo, se acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), se estima que en el país 77% de las madres jefas de familia tienen uno o dos hijos, 20.4% tienen entre tres y cinco, y 2.5% tiene seis o más.

"Históricamente, a las mujeres se les había atribuido el cuidado de los hijos y el hogar; sin embargo, afortunadamente, los tiempos han cambiado y ahora enfrentan grandes retos que incluso abarcan aspectos financieros para sacar adelante a todos los integrantes de un hogar", dijo Flor de Anda, jefa de Experiencia del Cliente en Super.mx, empresa insurtech.

Debido a que este sector de la población desempeña un papel fundamental en la estabilidad económica de un hogar, la compañía ofrece cuatro consejos financieros que toda mamá jefa de familia debe saber para mantener un equilibrio entre ingresos y egresos.

1. Evitar los gastos hormiga con tus hijos

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) asegura que 43% de las personas hacen compras no planeadas o fuera de su presupuesto, principalmente en pequeñas cantidades que no parecen ser importantes, pero tienen un alto impacto negativo en las finanzas.

De acuerdo con los especialistas, una persona que evita o inhibe los gastos hormiga podría ahorrar hasta el 12% de su ingreso anual.

"No hablamos de pequeños gastos porque no nos gusta hacer sentir culpable a la gente por gastar su dinero; nos referimos más bien a otros conceptos, como el pago de intereses o comisiones por pagos tardíos en tarjetas de crédito o el cobro de servicios que en ocasiones no utilizamos, como plataformas de streaming que ya ni recuerdas que tienes", señaló De Anda.

2. Presupuestar imprevistos para el hogar

De acuerdo con la misma Condusef, sólo cuatro de cada 10 personas adultas llevan un registro de sus ingresos o egresos y de ellas, más de la mitad lo hace mentalmente. Si a lo anterior se suman los imprevistos de una familia, la estabilidad económica del hogar puede estar en riesgo si no se cuenta con un fondo para cubrir gastos de último momento alusivos con el hogar.

3. Elaborar un plan de ahorro para el retiro

Una de las prioridades de las mamás suele ser la manutención de los hijos, proveerlos con educación, vestido, vivienda, salud y entretenimiento; sin embargo, es imprescindible contar con un plan de ahorro para el retiro a fin de contar con recursos suficientes para sostenerse ellas mismas en la edad adulta.

La sugerencia es destinar 10% de los recursos destinándolos a un ahorro para el retiro y, posteriormente, invertirlo de manera estratégica a fin de que genere ganancias que permitan tener un futuro financiero sólido.

4. Contratar un seguro de vida con ahorro

Para las jefas de familia no puede haber algo que dé más tranquilidad que saber que sus hijos quedarán protegidos en caso de un imprevisto o siniestro. En este sentido, los seguros de vida pueden ser una buena herramienta para resolver situaciones adversas.

"Un seguro de vida con ahorro es una opción muy recomendable, ya que en caso de que una madre jefa de familia fallezca, sus hijas o hijos quedarían protegidos económicamente (lo cual es el beneficio principal del seguro); pero en caso de que la persona esté con vida, puede recuperar gran parte del dinero que pagó por el seguro", afirmó De Anda.