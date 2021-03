Contadores piden al SAT prórroga para declaración de empresas

A una semana de que venza el plazo, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) solicitó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) una prórroga de 30 días para la presentación de la declaración anual de impuestos para las empresas. Lo anterior, debido a las fallas que se han registrado y que no han permitido cumplir con esta obligación de manera oportuna.

Las personas morales o empresas tienen hasta el 31 de marzo para presentar ante el fisco su declaración anual de impuestos correspondiente al ejercicio fiscal del 2020. De ahí que el IMCP envió un escrito que fue presentado de forma directa y también vía correo electrónico, al SAT para pedir que se extienda el plazo. "Pedimos que se otorgue una prórroga de 30 días en el vencimiento de las declaraciones anuales de personas morales, ya que esta ampliación del plazo permitirá compensar el tiempo que ha transcurrido como consecuencia de las problemáticas", señaló.

Esto generará confianza y certidumbre jurídica, derecho al que tienen todos los contribuyentes en nuestro país, aseguró el Instituto. Manifestó su preocupación por la situación en la que se encuentran los servicios de atención a los contribuyentes, así como los relacionados con la presentación de declaraciones y pagos que brinda el SAT. De entre las fallas que presenta la aplicación del SAT los contadores señalaron que al llenar la declaración anual normal de personas morales 2020 y guardarla, constantemente está eliminando la información, por lo que se debe capturar todo nuevamente.

En el caso de pérdidas fiscales pendientes de amortizar reportó que no reconoce la de ejercicios anteriores pendientes de amortizar en el ejercicio 2020 que se presentaron en la declaración anual de 2019. Comentó que se ofrece como solución para el no reconocimiento de pérdidas de ejercicios anteriores, presentar declaración complementaria para que puedan aparecer en el aplicativo. Pero, advirtió que esto traerá repercusiones legales que el contribuyente enfrentará por la deficiencia de un formato, además, se cuenta con evidencias de casos en que ni presentando la complementaria referida se logra el objetivo buscado.

Sobre la insuficiencia de citas para diversos trámites de los contribuyentes como por ejemplo la renovación de la firma electrónica, el IMCP sugirió considerar la posibilidad de abrir sedes alternas con unidades móviles. Para ello, los contadores ofrecieron al SAT las instalaciones de los 60 Colegios Federados del IMCP. Así, en su opinión, de esta manera, se podrá contar con mayor afluencia por ciudad sin exceder los límites de cupo que por motivos sanitarios se tengan previstos en las Administraciones Desconcentradas.