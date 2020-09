Contribuyentes no asisten a citas agendadas, advierte el SAT

A pesar de las quejas por falta de citas y de que se amplió el horario y los días para atender a los contribuyentes a petición de cámaras empresariales, muchos no están asistiendo, sobre todo las empresas.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reportó un promedio de 24% de abandono de citas agendadas en sus oficinas en todo el país y del 29% en el caso de las empresas que las programaron para la inscripción de personas morales.

Es decir, tres de cada 10 empresarios que buscan darse de alta como persona moral, no asiste a la cita, acusó.

Destacó que este servicio ha sido uno de los más solicitados sobre todo en las entidades federativas, pero los empresarios las están dejando pasar.

Señaló que en estados como Coahuila, Durango, Sonora, Sinaloa, Puebla, Nuevo León, Estado de México y Veracruz, son las entidades en las que se reportan porcentajes de abandono superior al 26% en promedio.

Por esa razón, el SAT hizo un exhorto a los contribuyentes que ya lograron sacar una cita y la programaron, a acudir puntualmente para que se les pueda dar la atención al trámite o servicio requerido.

En caso de no poder asistir, solicitó cancelar la cita con oportunidad, porque de esta manera se generará solidaridad con otras personas para aprovechar esos espacios.