Costaría a Estafeta 100 mdp sacar operaciones de carga del AICM

CIUDAD DE MÉXICO, enero 25 (EL UNIVERSAL).- Estafeta, la compañía de logística y paquetería, estima que para sacar las operaciones de carga aérea del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) tendría que asumir de manera directa un costo total de aproximadamente 100 millones 500 mil pesos, para poder iniciar operaciones en un aeropuerto alterno.

La compañía detalló, en sus comentarios al proyecto de decreto para eliminar las operaciones de transporte aéreo de carga en el AICM, que todas sus operaciones se ejecutan en un horario nocturno para la entrega al destinatario final durante el día.

Para lo cual utilizan cuatro aviones, de lunes a jueves, y el tiempo máximo que pasan dichos aviones en plataforma en el AICM es de 30 minutos.

Por lo tanto, Estafeta realiza sus operaciones "fuera de las horas declaradas como saturadas", de tal manera que el tema de saturación del espacio aéreo no se vincula con la empresa.

"Además, no utilizamos las instalaciones de las T1 y T2 del AICM, toda vez que se cuenta con instalaciones propias en donde se realiza el intercambio y clasificación.

"Debería considerarse en el decreto sólo aquellas operaciones que efectivamente estén vinculadas a la saturación y no todas las operaciones aéreas de concesionarios", indicó la compañía.

Para Estafeta, trasladar las operaciones de carga del AICM hacia otro aeropuerto implica construir o rentar una nave con una superficie similar a la que ocupa en el AICM.

Y debido a que hoy en día no existen instalaciones que cumplan con las características requeridas por Estafeta, estas se tendrían que construir, para lo cual 90 días hábiles para sacar sus operaciones del AICM "no es un plazo viable".

La construcción de las instalaciones implica un costo aproximado de 35 millones de pesos.

Además, necesita tecnología de punta que comprende desde las bandas transportadoras hasta equipos que realizan de manera automatizada procesos propios del intercambio y clasificación de mercancías, cuyo costo estimado sería de aproximadamente 20 millones de pesos.

Asimismo, desmontar la infraestructura que hoy se tiene en el AICM para ser instalada en un aeropuerto como el AIFA, supone la suspensión de los servicios de entregas y recolecciones de envíos durante por lo menos un mes y medio.

Estafeta también tendría que adicionar a su red de reparto un promedio de 40 vehículos de última milla.

Cada uno de esos vehículos tiene un costo aproximado de un millón de pesos, lo que se traduce en una inversión de 40 millones de pesos más IVA.

La operación de esa nueva flotilla, una vez adquirida, implica un costo adicional de 3 millones de pesos mensuales de costos operativos, como gasolina, peaje y mantenimiento, entre otros.

La compañía también tendría que incurrir en gastos para garantizar la seguridad de las unidades de transporte, ya que deberán transitar sobre la Autopista Arco Norte, si se mudan al AIFA, la cual presenta "alarmantes cifras de seguridad en diversos tramos", destacó la empresa.

En cuanto a las afectaciones al personal, Estafeta detalló que emplea a 120 personas en el AICM, y 95% de ellos tienen sus hogares en las cercanías de la terminal, lo que les facilita el traslado para atender sus turnos nocturnos.

Por lo que, el cambio de operaciones a otro aeropuerto, traería como consecuencia que, si el personal actual no se quiere trasladar al nuevo centro de trabajo, será necesario contratar personal nuevo que no está debidamente capacitado.