Costo de turbosina reduce tráfico aéreo

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CIUDAD DE MÉXICO.- La promesa de que millones de turistas llegarían al país atraídos por la Copa Mundial de Futbol se incumplió en los principales aeropuertos del país, cuyo tráfico nacional se redujo.

Las aerolíneas siguen afectadas por el precio de la turbosina, por lo que han tenido que ajustar sus operaciones y privilegiar rutas más rentables y no necesariamente las relacionadas a las tres sedes de la justa deportiva: Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

En junio, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) reportó el tránsito de 3.5 millones de usuarios, 2.2% menos que en el mismo mes del año anterior. Los pasajeros nacionales cayeron 4.5%, mientras los internacionales aumentaron sólo 1.5%.

El Aeropuerto Internacional de Monterrey incrementó sólo 0.3% su volumen de pasajeros, con 1.3 millones de personas. Los nacionales disminuyeron 1.6%, pero los internacionales crecieron 10.3%.

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El Aeropuerto Internacional de Guadalajara registró un aumento de 6% en el tráfico total de pasajeros, con 1.5 millones de personas recibidas. Los nacionales aumentaron 3.4% y los internacionales avanzaron 11.5%.

Fabricio Cojuc, analista independiente del sector aéreo, dijo que las proyecciones iniciales en torno al flujo incremental de viajeros aéreos por diversas autoridades y organismos, relacionadas con las sedes mexicanas del Mundial de Futbol, fueron "demasiado alegres".