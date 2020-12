Covid "tumbó" economía de México, reconoce AMLO

Al reconocer que 2020 "no ha sido un buen año", el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta tarde que la crisis económica generada por la pandemia del Covid-19 "tumbó" la economía del país.

Al encabezar la inauguración del Centro Metropolitano de Grupo Bimbo, el titular del Ejecutivo federal indicó que a pesar de la crisis económica, su gobierno no se quedó de brazos cruzados y se está saliendo adelante, con apoyo del sector privado.

"Tenemos que trabajar juntos, unidos, el sector público, el sector privado, y el sector social. Esos tres motores son los que permiten que haya crecimiento económico para que a la vez haya empleos, bienestar, paz y tranquilidad en nuestro país", dijo el mandatario.

"No podríamos solo apostar a la inversión pública, no tendríamos el dinero suficiente para impulsar el desarrollo del país, se requiere de la inversión privada, y no podríamos tampoco hacer nada sin los trabajadores, por eso, es un esfuerzo conjunto lo que se está llevando a cabo, lo que inspira al gobierno que represento".

Y agregó: "Vamos avanzado de esa manera a pesar de la pandemia, que es una enfermedad terrible, que produjo estancamiento económico, y más que eso, tumbó la economía del país como la economía del mundo y lo que duele más, las pérdidas de vidas humanas. No ha sido un buen año este 2020", dijo.

Acompañado de Daniel Servitje, presidente y director general de grupo Bimbo; así como por Graciela Márquez, secretaria de Economía (SE) y de Claudia Scheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, el mandatario indicó que, a pesar de esta crisis global, su gobierno no se ha quedado cruzado de brazos "y estamos saliendo adelante poco a poco".

El presidente López Obrador señaló que en el caso de la crisis económica el resultado ha sido menos doloroso si se le compara con la pérdida de vidas humanas que ha dejado esta pandemia.

"En el caso de la economía vamos saliendo; ahí estamos más optimistas, porque se aplicó una fórmula que nos está dando resultados: antes cuando había una crisis económica se pensaba en atender arriba, en rescatar a las grandes corporaciones, empresarias, financieras, y se sostenía que si llovía fuerte arriba goteaba abajo, como si la riqueza -hablando de pandemia- fuera contagiosa, permeable y no es así".

En este sentido, detalló que su gobierno ha ayudado con alrededor de 2 millones 500 mil créditos de 25 mil pesos, tanto del sector formal como informal, que tienen la ventaja de tener tasa bajas, tres meses de gracia, a pegar a tres años con una mensualidad de 800 pesos.

Informó que se ha comenzado a recuperar los empleos perdidos por la crisis y confió en que para el mes de marzo de 2021 de nuevo se tengan los 20 millones 500 mil trabajadores que estaban inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) antes de la llegada de la pandemia del coronavirus.

"De modo que en lo económico vamos avanzado", agregó.

Aseguró que debido a que México "tiene una posición estratégica" al tener acceso del mercado más importante del mundo, por medio del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), se logrará la recuperación económica y se mejorarán las condiciones de vida y de trabajo de los mexicanos.