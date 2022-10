CRE deberá determinar regulación del gas LP, dice Cofece

A-AA+

Con la determinación de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) respecto a que hay prácticas monopólicas en el mercado de distribución de gas licuado de petróleo (LP), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ya fue notificada y, legalmente, puede definir cómo actuar en el mercado, dijo la comisionada presidenta de la Cofece, Brenda Hernández.

La comisión estableció que hay barreras a la competencia y problemas de competencia en la distribución de dicho combustible en 213 de los 220 mercados.

Sin embargo, la comisionada presidenta de la Cofece explicó a EL UNIVERSAL que será la CRE la que determine si seguirá regulando los siete mercados donde sí hay condiciones de competencia.

Hernández recordó que "esta investigación inició en mayo de 2021 en su primera etapa, de investigación, y a finales del año pasado se emitió el dictamen preliminar. Posteriormente siguió el procedimiento en forma de juicio y se determinó que no hay competencia en 213 mercados de 220".

Ante la pregunta de que desde agosto de 2021 la CRE ya fija precios máximos, la comisionada presidenta dijo que ya se notificó formalmente a esa instancia y será la que "determine qué es lo que va a emitir o considerar, porque es la competente para, en su caso, definir la regulación de contraprestaciones, tarifas y precios para la venta al público del gas LP".

Expuso que, "conforme a la ley, es lo que debemos de hacer (investigar) y nuestra resolución es válida".

El punto es que la legislación mexicana dice que "los precios deben ser libres, salvo que se determine que no hay condiciones de competencia efectiva", como sucede en el mercado de distribución de ese combustible.

Hernández dijo que un elemento que se encontró en la investigación es la existencia de vendedores "comisionistas", que son una "barrera de entrada adicional al mercado de distribución, porque inhiben o dificultan la entrada de otros distribuidores, son intermediarios en la distribución de gas LP".

Sin embargo, en la investigación no hay recomendaciones en torno a qué debe hacerse con esos vendedores por comisión, que se detectaron especialmente en la Zona Metropolitana del Valle de México, debido a que el análisis solamente se enfocó en definir si hay o no condiciones de competencia en el mercado de distribución del gas LP.

Entre otras consideraciones de la investigación, también se detectó la escasa o nula entrada de nuevos distribuidores, a pesar de los incrementos en los márgenes de ganancia.