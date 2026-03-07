Crece ahorro no bancario: CNBV

Ciudad de México.- A pesar de que el Banco de México recortó su principal tasa de interés de 11.25% a 7% de marzo de 2024 a la fecha, los altos rendimientos que mantuvieron las Sociedades Financieras Populares (Sofipos) permitieron alcanzar un máximo histórico de 22 millones 188 mil ahorradores en 2025, un alza de 43% contra 2024.

Los datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) indican que se incorporaron como ahorradores más de 6.7 millones de personas en 2025, en un momento de mayor oferta digital con tasas de rendimiento de hasta 15%.

Según las cifras del regulador, el ahorro en Sofipos alcanzó un total de 183 mil 739 millones de pesos el año pasado, también una marca histórica y un avance de 17.2% al restar la inflación.

La atractiva oferta en rendimientos, conocida como "guerra de tasas", se ha mantenido desde 2023, encabezada por empresas financieras tecnológicas, que atrajeron a clientes deseosos de obtener beneficios más altos en su dinero y que no encontraron en los bancos tradicionales.

En términos generales, las Sofipos cerraron el año pasado con un total de 35 millones 895 mil clientes, un crecimiento de 10.9 millones frente a 2024.

Las cifras de la CNBV detallan que la brasileña Nu, que aún trabaja como Sofipo, tiene 14 millones 163 mil clientes, con una captación total de 112 mil 613 millones de pesos y activos por 126 mil 405 mdp.

En segundo sitio del listado, por número de clientes, se ubica Klar, con 6.7 millones de clientes y una captación por 8 mil 433 millones de pesos.

En tercera posición resalta Stori, con 6.1 millones de clientes, pero con una captación por 9 mil 300 millones de pesos. En cuarto sitio, con 556 mil clientes y una captación por 18 mil 107 millones de pesos, se encuentra Finsus, que igual busca una licencia bancaria.