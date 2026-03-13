Crece número de gasolineras con diésel arriba de $30

Las estaciones de servicio que venden el litro de diesel a más de $30 son cada vez más, conforme los datos de la agencia PetroIntelligence y las cifras de la Secretaría de Energía (Sener).

Los expedientes de la agencia indican que son 39 ya las estaciones que superan el techo de los 30 pesos por litro.

Un día antes eran 34. Todo esto propiciado por el aumento del precio del crudo como consecuencia del conflicto bélico del medio oriente sus efectos en la oferta del energético.

Al 13 de marzo, diversas estaciones de servicio en el país registran algunos de los precios más altos del diesel al público, entre los casos reportados se encuentra una estación ubicada en La Paz, Baja California Sur, donde el combustible alcanza 32.40 pesos por litro, el nivel más elevado dentro de los registros analizados.

Otros precios elevados se observan en Oaxaca, particularmente en el municipio de Oaxaca de Juárez, donde el diesel se vende hasta en 30.46 pesos por litro en una estación y 30.11 pesos por litro en otra. También destaca una estación en Ánimas Trujano, Oaxaca, donde el combustible se comercializa en 30.36 pesos por litro, mientras que en Mulegé, Baja California Sur, el precio llega a 30.21 pesos por litro.

La lista también incluye una estación en Santiago Papasquiaro, Durango, donde el diesel se ofrece en 30.19 pesos por litro.

En conjunto, estos establecimientos reflejan algunos de los niveles más altos de venta del combustible en el país hasta este viernes, de acuerdo con los registros disponibles, en un contexto en el que el comportamiento de los precios del diesel continúa siendo relevante para el sector transportista y para los costos logísticos en México.

"Todavía seguimos viendo ajustes en los precios de las estaciones de servicio conforme a los aumentos que se reportaron en las Terminales de Almacenamiento y Reparto el viernes de la semana pasada.

"Estamos esperando la implementación de estímulos fiscales que se puedan dar a conocer hoy en la versión vespertina del Diario Oficial de la Federación. Así mismo, estimamos que si los precios internacionales continúan en descenso, el promedio nacional del diesel por litro se puede ubicar en 28.20", expuso Alejandro Montúfar director general de la agencia especializada PetroIntelligence.

El precio diesel puede afectar a la inflación ya que la mayoría de las mercancías se movilizan por transporte impulsado por diesel.