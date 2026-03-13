Pensión Bienestar 2026: ¿Qué letra recibe pago hoy?

El calendario de pagos de las Pensiones del Bienestar continúa avanzando con la distribución de los recursos correspondientes al bimestre marzo-abril del 2026. Estos programas sociales impulsados por el gobierno federal, están dirigidos a sectores de la población vulnerables, y representan un apoyo económico significativo para millones de personas en México.

La llegada de este pago se posiciona como la segunda dispersión entregada en el año y, para muchos beneficiarios, este ingreso resulta fundamental para cubrir gastos cotidianos como alimentos, medicinas, transporte, entre otros.

Debido a la magnitud de los programas, la Secretaría del Bienestar mantiene la entrega del apoyo económico en un calendario escalonado de pagos. De esta manera, se evitan aglomeraciones innecesarias en bancos o cajeros y se procura el orden.



¿Quién recibe su pago de la Pensión del Bienestar HOY, 13 de marzo?

De acuerdo con el calendario de pagos oficial, publicado por la Secretaría del Bienestar, este viernes 13 de marzo le corresponde el depósito a aquellos beneficiarios cuyo primer apellido empiece con la letra M.

El apoyo económico se entrega mediante depósito, directamente a la Tarjeta del Bienestar de los derechohabientes, lo que permite a las y los beneficiarios retirar el recurso en los cajeros del Banco del Bienestar, o bien utilizarlo en establecimientos que acepten esta forma de pago.

Los depósitos comenzaron el 2 de marzo y se espera que para el 26 de marzo se logre la cobertura total de beneficiarios. Esto quiere decir que los días restantes del mes, corresponderán a las siguientes letras:

· Martes 17 de marzo: letra M

· Miércoles 18 de marzo: letras N, Ñ, O

· Jueves 19 de marzo: letras P, Q

· Viernes 20 y lunes 23 de marzo: letra R

· Martes 24 de marzo: letra S

· Miércoles 25 de marzo: letras T, U, V

· Jueves 26 de marzo: letras W, X, Y, Z



