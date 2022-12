Crece producción de material médico

A-AA+

La pandemia detonó la producción de material desechable de uso médico.

Se trata de la actividad productiva más importante de la industria farmacéutica del país en 2021, alcanzando un valor de 13 mil 780 millones de pesos, lo que equivale a un incremento de 11% frente a 2020, según cifras del Inegi.

La fabricación de material desechable de uso médico se refiere a telas de algodón absorbente, vendas, gasas, apósitos, cintas adhesivas médicas, jeringas, abatelenguas y productos desechables de uso quirúrgico como catéteres, materiales de sutura y ropa desechable como batas, cubrebocas, gorros, sábanas, filipinas y zapatos.

El crecimiento de la producción de este segmento es notable, pues en 2013 era de sólo 9 mil 920 millones de pesos, pero ha crecido a un ritmo de 4.2% anual.

La fabricación de equipo no electrónico para uso médico, dental y laboratorio tuvo una producción de mil 770 millones de pesos en 2021, un crecimiento de 3% en relación con 2020.

Este segmento incluye equipo quirúrgico, odontológico, ortopédico como muletas, corsés, zapatos ortopédicos; dentaduras postizas, partes dentales hechas en serie y a la medida.

El tercer rubro con mayor producción en 2021 fue la fabricación de telas comprimidas, la cual se expandió 4.7% en comparación a 2020. La fabricación de telas comprimidas se refiere a las de uso sanitario y quirúrgico como entretelas y telas absorbentes.

El reporte se elaboró por el Inegi y la Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos Médicos (AMID).

La asociación destacó que en el contexto internacional de acercar las cadenas de insumos que antes de la pandemia estaban localizadas en China, el sector de dispositivos médicos se propuso reducir sus importaciones y reemplazarlas por proveeduría local, lo que representó un área de oportunidad para empresas mexicanas productoras.

"La pandemia significó un reto no sólo por la alteración internacional en las cadenas de insumos, sino en particular por lo que toca a la recomposición brutal de la demanda, pues hubo aumentos desmesurados de compra de ciertos productos como caídas desmesuradas en otros y ello implicó vaivenes de precios en función del segmento, pero ya regresaron a la normalidad", explicó la AMID.