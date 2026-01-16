Crecen 22% quejas contra la banca

CIUDAD DE MÉXICO.- Al cierre del tercer trimestre de 2025, el monto reclamado por robo de identidad al sector bancario del país llegó a mil 122 millones de pesos, 22.5% por encima de lo registrado en el mismo periodo del año previo, indican datos del Buró de Entidades Financieras de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Algunas causas de reclamación consideradas son la apertura de cuenta no solicitada ni autorizada por el cliente, créditos no reconocidos u otorgados sin ser tramitados o aprobados, así como disposiciones de efectivo en ventanilla y/o sucursal no realizadas por el afectado, entre otras.

A la par, el fuerte crecimiento que han tenido los servicios financieros digitales en México ha disparado las reclamaciones por la misma causa entre las empresas financieras tecnológicas (fintech) que operan en el país.

De acuerdo con datos de la Condusef, en este caso las quejas por posible suplantación de identidad involucraron un monto de 5 millones 737 mil 906 pesos entre enero y septiembre del año pasado, más del doble que los 2 millones 320 mil 823 pesos reportados en el mismo lapso de 2024.

Ante el crecimiento en este tipo de fraudes, las instituciones financieras mantienen sus alertas y campañas de información para evitar que sus clientes sean víctimas. De acuerdo con Scotiabank, los usuarios deben incrementar la vigilancia, principalmente en el uso de la banca móvil.

El banco agrega que, como primera línea de defensa, se recomienda activar métodos de autenticación biométrica, como huella digital o reconocimiento facial, para el acceso a aplicaciones financieras. Es crucial, además, habilitar funciones de rastreo, bloqueo y borrado remoto del dispositivo móvil para reaccionar ante extravíos o robos. Adicionalmente, los clientes deben evitar almacenar contraseñas, datos bancarios o códigos de acceso en notas o correos electrónicos.

Ante cualquier movimiento no reconocido o sospecha, la notificación inmediata a la institución financiera es vital para activar protocolos de protección, monitoreo y prevención, señala Scotiabank.

IA potencia ataques

en 2026

Para Moody´s, el uso de la inteligencia artificial supondrá una creciente amenaza para las empresas en 2026. La agencia recordó que, durante los últimos meses, el fuerte uso de esta tecnología ha ampliado las técnicas existentes de ciberataque en lugar de introducir otras completamente nuevas.