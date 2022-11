Critican "berrinche" de Hacienda por rechazo del BID a candidato

A-AA+

Luego de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reprochó que en las elecciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no fue electo para la presidencia el candidato de México, Gerardo Esquivel, a través de redes sociales criticaron la postura de la dependencia a cargo de Rogelio Ramírez de la O.

"Lamentamos que en las elecciones del BID continúe la política de más de lo mismo. Se eligió la propuesta del gobierno de Brasil, apoyada por el de Estados Unidos. Agradecemos el apoyo que recibió nuestro candidato Gerardo Esquivel, por dos países de Latinoamérica. Muchas gracias", señaló la SCHP a través de un comunicado.

Tras lo escrito, usuarios de redes sociales calificaron el comunicado de la SCHP como un "berrinche" y de estar "ardidos".

Javier Lozano, secretario del Trabajo con Felipe Calderón, calificó el mensaje de Hacienda como "vergüenza internacional".

El economista Isaac Katz escribió: "Ya sabemos que quien haya escrito este más que lamentable comunicado no va a perder su chamba ya que lo importante, lo crucial en este gobierno de cuarta es ser 100% incompetente".

El doctor en Economía, Sergio Negrete Cárdenas, compartió una imagen en la que se lee: "Estamos ardidos".

"¿Les gusta mostrarse abiertamente incompetentes? Esto es de quinta", escribió el analista de seguridad y columnista de EL UNIVERSAL, Alejandro Hope.

"Notas que dan pena, como siempre no aceptan un derrota con dignidad...", escribió la usuaria de Twitter @DanaEscalante4.

"Les presento una radiografía de un gobierno en donde el resentimiento es lo que los mueve. ¿Dónde quedó la diplomacia?", escribió @fabitaub.

Agradece Gerardo Esquivel

Tras no resultar electo, Gerardo Esquivel aceptó el resultado y deseó éxito en su gestión al frente del BID al brasileño Ilan Goldfajn.

"Confío en que durante su gestión, el nuevo presidente podrá retomar los temas y la visión que propuse durante estos días para beneficio de la región en su conjunto. El BID es mucho más que una institución financiera y la visión del desarrollo debe ser integral", señaló el subgobernador del Banco de México.

"Agradezco al Gobierno de México el haberme honrado al proponerme como candidato a la Presidencia del BID. Reconozco también el apoyo de los funcionarios de la Sría. de Hacienda, de la Cancillería y de las distintas representaciones de México en Washington.

"Finalmente, agradezco a amigos, alumnos y familiares por su apoyo y solidaridad durante el proceso. Así como a todas aquellas personas que manifestaron de una u otra forma su simpatía a mi candidatura", agregó Esquivel.