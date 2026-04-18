Crudo nacional disminuye 9%

Ciudad de México.- Los petroprecios se hundieron inmediatamente después de que Irán declarara "completamente abierto" el estrecho de Ormuz.

Pemex dio a conocer que este viernes exportó el barril de petróleo nacional en 84.25 dólares, una disminución de 9% durante la jornada y su menor cotización de las últimas cinco semanas, concretamente desde el 11 de marzo.

El 6 de abril, el hidrocarburo alcanzó un máximo de 107 dólares y con el cierre de ayer acumula una ganancia de 57.1% o 30.63 dólares en lo que va de 2026, de acuerdo con los registros del Banco de México (Banxico).

La mezcla mexicana de exportación bajó de la mano del petróleo estadounidense, su principal referencia y conocido como West Texas Intermediate (WTI), cuya cotización finalizó la semana en 83.85 dólares y significó una disminución de 11.4%.

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El barril que se extrae del mar del Norte, conocido como Brent y referencia en los mercados europeos, acabó en 90.38 dólares y fue una pérdida de 9.1%.

En el mismo contexto, Wall Street cerró este viernes en verde y el S&P 500 superó por primera vez los 7,100 puntos. Al término de la sesión, el S&P 500 subió un 1.2%, hasta 7,126 puntos; el Dow Jones de Industriales ganó un 1.8%, hasta 49,447 unidades, y el tecnológico Nasdaq avanzó un 1.5%, hasta 24,468 enteros.

Mientras que la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) repuntó este viernes un 1.06%, y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), alcanzó los 69,825.94 puntos, con lo que cerró la semana con un retroceso de 0.28% y rompió una racha de tres semanas con avances.

Con este resultado el IPC de la Bolsa mexicana registró también un avance del 1.77% en lo que va de abril y se ubica a 2.48% de su mejor nivel registrdao el 11 de febrero pasado cuando anotó 71,601 unidades.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0.39% frente al dólar, al cotizar en 17.32 unidades por billete verde, frente a los 17.25 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

En otros mercados, el oro, activo refugio, subía un 1.3%, hasta los 4,868 dólares la onza; mientras que la plata avanzaba un 3%, hasta los 81.28 dólares la onza.