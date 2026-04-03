Cuba, sin turismo en plena crisis energética

La Habana, Cuba.- Las calles de La Habana casi sin turistas, incluso en esta Semana Santa, muestran una fotografía abandonada de Cuba. En plena crisis energética, la isla mantiene un desplome en el turismo, que registró un 30 % menos de visitantes en los dos primeros meses del año respecto a 2025.

"En esta zona: Habana Vieja, Parque Central, el mítico Capitolio, el turismo está malo por el problema energético. No está entrando turismo por eso (...). Todo en Cuba está parado", comenta a EFE, Alberto Ruiz Laffitte, encargado del cuidado de los autos clásicos descapotables destinados al paseo de turistas por la isla.

La isla sufre una grave crisis energética desde 2024 debido a las frecuentes averías de sus obsoletas centrales termoeléctricas y la falta de divisas del Estado para importar combustibles, algo que se ha agravado desde el pasado enero por el asedio petrolero de EU.

Los apagones son constantes, es difícil conseguir combustible para los automóviles y las calles aparecen oscuras y sin tráfico, una imagen que recuerda a la pandemia de la Covid-19.

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"Hay muy poco turismo. No hay prácticamente. Nuestro trabajo se ha hecho muy difícil; ahora hasta ofrecemos servicio a cubanos y lo cobramos en la moneda nacional", cuenta Ezequiel Palacios, chófer de un coche halado por caballos en la Habana Vieja.