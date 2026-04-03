Cuba, sin turismo en plena crisis energética
La Habana, Cuba.- Las calles de La Habana casi sin turistas, incluso en esta Semana Santa, muestran una fotografía abandonada de Cuba. En plena crisis energética, la isla mantiene un desplome en el turismo, que registró un 30 % menos de visitantes en los dos primeros meses del año respecto a 2025.
"En esta zona: Habana Vieja, Parque Central, el mítico Capitolio, el turismo está malo por el problema energético. No está entrando turismo por eso (...). Todo en Cuba está parado", comenta a EFE, Alberto Ruiz Laffitte, encargado del cuidado de los autos clásicos descapotables destinados al paseo de turistas por la isla.
La isla sufre una grave crisis energética desde 2024 debido a las frecuentes averías de sus obsoletas centrales termoeléctricas y la falta de divisas del Estado para importar combustibles, algo que se ha agravado desde el pasado enero por el asedio petrolero de EU.
Los apagones son constantes, es difícil conseguir combustible para los automóviles y las calles aparecen oscuras y sin tráfico, una imagen que recuerda a la pandemia de la Covid-19.
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"Hay muy poco turismo. No hay prácticamente. Nuestro trabajo se ha hecho muy difícil; ahora hasta ofrecemos servicio a cubanos y lo cobramos en la moneda nacional", cuenta Ezequiel Palacios, chófer de un coche halado por caballos en la Habana Vieja.
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Remesas repuntan en febrero pasado
El Universal
El país captó 4 mil 468 millones de dólares en el segundo mes del año, un crecimiento de 0.4%El Universal mundoypais@pulsoslp.com.mx Ciudad de México.- Las remesas, consideradas por el Banco Mundial vitales para reducir la pobreza y desigualdad, dieron señales de mejoría en febrero, opinaron analistas. El país captó 4 mil 468 millones de dólares por remesas, un crecimiento de 0.4% en comparación con febrero de 2025, de acuerdo con la información que presentó el Banco de México. Sin embargo, los ingresos convertidos a pesos fueron de 76 mil 955 millones y significó un desplome de 18.8 por ciento con respecto a un año atrás, al descontar la inflación. Se trata de la caída real más profunda de los últimos 13 años, concretamente desde mayo de 2013, cuando se hundieron hasta el 22.8%. Los también llamados migradólares, cuya mayoría vienen de Estados Unidos, perdieron poder de compra por noveno mes al hilo por la inflación de 4% en febrero y porque el peso se apreció 15.8% ante el dólar en el último año. "Lo