¿De cuánto será el aumento al precio de la gasolina este mes?

Si eres automovilista, comprar gasolina es un gasto obligatorio para ti. Calcular cuánto dinero vas a destinar al combustible de tu auto puede ser una tarea complicada, sobre todo por las variaciones en su precio.

Por si fuera poco, la Secretaría de Hacienda dio a conocer que el subsidio que ayudaba a regular el precio de la gasolina ante el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) será menor en septiembre.

Durante los siguientes días es posible que notes un aumento en el precio del combustible. ¿A qué se debe? En Autopistas te explicamos los detalles.

¿Qué es el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios?

En 1980 entró en vigor la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), la cual tiene como finalidad agregar una cuota para aquellos productos y servicios que podrían traernos consecuencias negativas.

Según lo estipulado en dicha ley, los objetos perjudiciales a los que se les añade este impuesto son las bebidas alcohólicas, los cigarros, los puros, los combustibles, así como otros artículos.

Todas las personas, tanto físicas como morales, que compren o vendan esta clase de productos, deben pagar el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, tal como se indica en el Artículo 1 de la ley.

¿Por qué aumentará el precio de la gasolina en septiembre 2024?

Antes de hablar sobre el aumento de precio a la gasolina, es importante aclarar que un "subsidio" es un apoyo o estímulo económico que cubre el gobierno u otros organismos de carácter público para promover y proteger determinadas políticas sociales y económicas, explica la "Revista Mexicana de Derecho".

En un esfuerzo para disminuir el IEPS sobre la gasolina, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público otorga un subsidio que puede ser para todos los tipos de combustible o a uno en particular.

Cuando el subsidio aumenta o disminuye, su anuncio se hace oficial mediante el Diario Oficial de la Federación todos los días viernes. Y la información puede ser consultada por los ciudadanos.

¿Qué tiene que ver todo esto con el precio de la gasolina? Pues el pasado 6 de septiembre, la Secretaría de Hacienda informó que retirará el estímulo fiscal para la gasolina esta semana.

Lo anterior quiere decir que las personas que compren combustible tendrán que pagar el IEPS en su totalidad. ¿Cuánto pagarás por litro? Según se indica en el Articulo 2, sección D, de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios las cuotas serán:

Gasolina menor a 91 octanos: 6.1752 pesos por litro.

Gasolina mayor o igual a 91 octanos: 5.2146 pesos por litro.

Diésel: 6.7865 pesos por litro.

¡Calma! Esta medida anunciada por la Secretaría de Hacienda no será permanente. Las anteriores cuotas del IEPS se mantendrán así del sábado 7 al viernes 13 de septiembre del 2024.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina hoy?

De acuerdo con el portal "Precios de gasolinas y diésel", de la Comisión Reguladora de Energía, hoy 10 de septiembre el litro de magna o regular tiene un costo promedio de $24.19 pesos; mientras que la premium está a $26.49 pesos en la Ciudad de México.

En cuanto al Diésel, el litro queda en un precio promedio de $25.59 pesos. Recuerda que los cosos varían en la alcaldía en la que te encuentres. Si quieres conocer una tarifa en particular, ingresa a este enlace https://www.cre.gob.mx/ConsultaPrecios/GasolinasyDiesel/GasolinasyDiesel.html.